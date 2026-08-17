ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε τον Σερίφ Εντιαγέ - Δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Σαμσουνσπόρ [βίντεο] - iefimerida.gr

Παίκτης του ΠΑΟΚ είναι με κάθε επισημότητα ο Σερίφ Εντιαγέ, με τον «Δικέφαλο» να αποκτά τον 30χρονο Σενεγαλέζο επιθετικό ως δανεικό από τη Σαμσουνσπόρ με οψιόν αγοράς.

Την απόκτηση του Σερίφ Εντιαγέ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, ενισχύοντας σημαντικά τη γραμμή κρούσης του με έναν επιθετικό που διαθέτει εμπειρία, παραστάσεις από το Champions League και έντονη επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα.

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Ο 30χρονος Σενεγαλέζος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Σαμσουνσπόρ, ενώ στη συμφωνία των δύο ομάδων έχει προβλεφθεί οψιόν αγοράς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία, αυτή ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Εντιαγέ θα φοράει τη φανέλα με το Νο27 και έρχεται να αποτελέσει μία από τις βασικές επιλογές του ΠΑΟΚ για την κορυφή της επίθεσης.

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Από τη Σενεγάλη στην Ευρώπη

Ο Παπέ Σερίφ Εντιαγέ γεννήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 1996 στο Ντακάρ και έκανε τα πρώτα ποδοσφαιρικά του βήματα στην Grand Yoff FC.

Το 2017 άφησε τη Σενεγάλη για την Ευρώπη και τη βελγική Βάασλαντ-Μπέβερεν, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε στην Κροατία για λογαριασμό της Γκόριτσα. Το 2020 ακολούθησε η Γκεζτέπε και η πρώτη του εμπειρία στο τουρκικό ποδόσφαιρο, πριν μετακομίσει στην Κίνα και τη Σανγκάη Πορτ.

Επέστρεψε στην Τουρκία για την Άδανα Ντεμίρσπορ, με την οποία ξεχώρισε και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, σημειώνοντας τέσσερα γκολ σε έξι αναμετρήσεις στα προκριματικά του Conference League.

Η εκτόξευση στον Ερυθρό Αστέρα

Το μεγάλο βήμα στην καριέρα του ήρθε με τη μετακίνησή του στον Ερυθρό Αστέρα. Στο Βελιγράδι εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή, κατακτώντας τίτλους και αποκτώντας σημαντικές παραστάσεις από το Champions League.

Η κορυφαία σεζόν του ήταν το 2024/25, όταν πέτυχε 19 γκολ στο πρωτάθλημα και αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της σερβικής SuperLiga. Συνολικά ολοκλήρωσε εκείνη τη χρονιά με 22 τέρματα σε όλες τις διοργανώσεις.

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Τον Σεπτέμβριο του 2025 η Σαμσουνσπόρ τον απέκτησε από τον Ερυθρό Αστέρα, με τον Εντιαγέ να επιστρέφει στην Τουρκία. Την προηγούμενη σεζόν σημείωσε 10 γκολ και μοίρασε τρεις ασίστ.

Διεθνής με τη Σενεγάλη

Ο νέος επιθετικός του ΠΑΟΚ είναι διεθνής με τη Σενεγάλη, έχοντας πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του το 2024.

Ήταν μέλος της αποστολής της χώρας του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ενώ έχει αγωνιστεί και στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Συνολικά μετρά 19 συμμετοχές και τέσσερα γκολ με το εθνόσημο.

Πλέον, μετά από μία διαδρομή που τον έχει οδηγήσει σε Βέλγιο, Κροατία, Τουρκία, Κίνα και Σερβία, ο Σερίφ Εντιαγέ ανοίγει το κεφάλαιο του ΠΑΟΚ στην καριέρα του, με τον «Δικέφαλο» να προσθέτει στη γραμμή κρούσης του έναν έμπειρο και δοκιμασμένο σκόρερ.