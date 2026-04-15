ΠΑΟΚ: Κατέθεσε αίτημα για μόνιμη θέση στη EuroLeague -Οι υπόλοιπες ομάδες που έδειξαν ενδιαφέρον - iefimerida.gr

Αίτηση συμμετοχής στη EuroLeague κατέθεσε ο ΠΑΟΚ, με τη νέα διοίκηση της «ασπρόμαυρης ΚΑΕ» να υποβάλει αίτημα για αγορά μόνιμης θέσης στη διοργάνωση.

Μετά το συμβούλιο των μετόχων της EuroLeague που πραγματοποιήθηκε χθες στη Βαρκελώνη, έγινε γνωστό ότι πάνω από 10 ομάδες έχουν εκφράσει ενδιαφέρον συμμετοχής στη διοργάνωση στη μελλοντική επέκταση του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διοίκηση του Αριστοτέλη Μυστακίδη έχει μεγάλα σχέδια για τον ΠΑΟΚ, έχοντας ήδη δώσει τα «κλειδιά» στον Ιταλό τεχνικό, Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και θα πιάσει δουλειά από το καλοκαίρι.

Ενδιαφέρον από ομάδες για μόνιμη θέση στη EuroLeague

Εκτός από τον ΠΑΟΚ αίτημα μόνιμης συμμετοχής στη EuroLeague φέρονται να έχουν υποβάλει ομάδες όπως οι: Ερυθρός Αστέρας, Παρτίζαν, Μπεσίκτας, Χάποελ Ιερουσαλήμ, Χάποελ Τελ Αβίβ, Παρί, Βαλένθια, Βίρτους, Μπαχτσεσεχίρ, Ντουμπάι, Ζενίτ και Νάπολι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει επενδυτές από τη Ρώμη και το Λονδίνο.