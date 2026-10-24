ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 65-62: Ο Ταϊρί φόρεσε την κάπα του και έβαψε το ντέρμπι «ασπρόμαυρο» [βίντεο] - iefimerida.gr

Με τον Ταϊρί να δίνει λύσεις από την περιφέρεια, ο ΠΑΟΚ λύγισε την ΑΕΚ σε ένα σκληρό ντέρμπι (65-62), όπου... η αστοχία είχε τον πρώτο λόγο.

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στη μάχη των "Δικεφάλων", επικρατώντας της ΑΕΚ σε μια αναμέτρηση που είχε ένταση, δυνατές άμυνες και αρκετή... αστοχία. Οι Θεσσαλονικείς βρήκαν στο πρόσωπο του Ταϊρί τον παίκτη που έκανε τη διαφορά, με τον Αμερικανό να δίνει πολύτιμες λύσεις από την περιφέρεια και να αποτελεί τον βασικό επιθετικό εκφραστή της ομάδας του.

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Οι "ασπρόμαυροι" προηγήθηκαν με 20-15 στο πρώτο δεκάλεπτο, ωστόσο η επιθετική τους δυστοκία στη δεύτερη περίοδο επέτρεψε στην Ένωση να πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα (25-29). Το σκηνικό άλλαξε μετά την ανάπαυλα, με τον ΠΑΟΚ να βρίσκει ξανά επαφή με το αντίπαλο καλάθι και τον Ταϊρί να αναλαμβάνει δράση, βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη

όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης (27 π., 2 ριμπ.).

Η ΑΕΚ διατηρούσε τα ηνία με πρωταγωνιστή... την αστοχία

Ο ΠΑΟΚ έκλεισε την πρώτη περίοδο με προβάδισμα πέντε πόντων (20-15) απέναντι στην ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι που δεν είχε ιδιαίτερα υψηλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να δίνουν έμφαση στις επιθέσεις πέντε εναντίον πέντε. Η Ένωση μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση, ωστόσο οι Θεσσαλονικείς βρήκαν σταδιακά τα πατήματά τους, ανέβασαν την απόδοσή τους και κατάφεραν να πάρουν τα ηνία, έχοντας ως βασικό επιθετικό εκφραστή τον Ταϊρί.

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Ο ΠΑΟΚ βρήκε λύσεις από την περιφέρεια, με τους Ταϊρί και Χουγκάζ να δίνουν σημαντικές ανάσες στο σκοράρισμα, την ώρα που η ΑΕΚ αντιμετώπιζε δυσκολίες στην επιθετική της λειτουργία. Οι «κιτρινόμαυροι» ήταν ιδιαίτερα άστοχοι από τα 6,75 μέτρα (1/6), στηριζόμενοι σε μεγάλο βαθμό στον Τζόζεφ, ο οποίος σημείωσε οκτώ πόντους. Έτσι, οι γηπεδούχοι διατήρησαν ένα μικρό αλλά σταθερό προβάδισμα μέχρι το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Η ΑΕΚ ανέβασε την απόδοση της (κυρίως αμυντικά) και έφερε το παιχνίδι στην ισοπαλία (20-20), 6 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ την ίδια στιγμή είχε 0/5 τρίποντα στην περίοδο. Σε μια περίοδο που πρωταγωνιστής ήταν η... αστοχία, η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε σε ένα σημείο την ανομβρία των γηπεδούχων και έκλεισε το ημίχρονο μπροστά στο σκορ (25-29), με τον ΠΑΟΚ να σκοράρει πέντε πόντους στην δεύτερη περίοδο, μόνο από βολές.

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Ο Ταϊρί έβαψε το ντέρμπι «ασπρόμαυρο»

Η τρίτη περίοδος είχε καλύτερο ρυθμό με τον ΠΑΟΚ να συνδέεται από την γραμμή του τριπόντου, με το ματς να παραμένει... θρίλερ (35-35 στο 25'). Με την ομάδα του Τρινκιέρι να αποδίδει καλύτερα σε άμυνα και επίθεση ο "Δικέφαλος του Βορρά" πήρε προβάδισμα 6 πόντων με εύστοχο τρίποντο του Ταιρί (45-39) που έφτασε τους 15 πόντους. Με την τρίτη περίοδο να τελειώνει με 47-44, οι δυο ομάδες άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς.



Ο Ταιρί ήταν... στη ζωνη και με τα κρίσιμα τρίποντά του ο ΠΑΟΚ έπαιρνε μαξιλαράκια ασφαλείας (52-46), 8 λεπτα πριν από τη λήξη της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ έφτασε την διαφορά σε διψήφιο νούμερο, με την ΑΕΚ να μη βρίσκει ρυθμό στην επίθεση (57-46), ωστόσο 5 λεπτά πριν τη λήξη ο Μπράουν μείωσε τη διαφορά στους 4 με ένα προσωπικό σερί 7-0.

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Ο ΠΑΟΚ διατήρησε την ψυχραιμία του και με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ταιρί, κατάφερε να... βάψει το ντέρμπι «ασπρόμαυρο» για την 4η αγωνιστική της Basket League.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 25-29, 47-44, 65-62

Επική ανατροπή και πρώτη νίκη για τη Δόξα Λευκάδας απέναντι στον Ηρακλή

Η Δόξα Λευκάδας πέτυχε μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές της φετινής Basket League, επικρατώντας του Ηρακλή με 94-86 στην παράταση και πανηγυρίζοντας την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Οι γηπεδούχοι βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο, καθώς έχαναν με δέκα πόντους (65-75), μόλις τρία λεπτά πριν από το φινάλε. Ωστόσο, με ένα εντυπωσιακό επιμέρους 13-3 έστειλαν το παιχνίδι στην παράταση, όπου ολοκλήρωσαν τη μεγάλη ανατροπή, αφήνοντας τον "Γηραιό" να αναρωτιέται πώς έχασε ένα δικό του παιχνίδι.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Χάρμον, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή του Σάρμα, που κυριάρχησε στην παράταση και κατέγραψε double-double με 17 πόντους και 13 ριμπάουντ. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Δόξα Λευκάδας πανηγύρισε την παρθενική της νίκη στη φετινή διοργάνωση, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 1-3, όσο μετρά πλέον και ο Ηρακλής.

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Το Περιστέρι λύγισε το Μαρούσι σε ένα ντέρμπι για γερά νεύρα

Το Περιστέρι πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη απέναντι στο Μαρούσι με 83-81, σε μια αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ από τα πρώτα λεπτά, χωρίς καμία να μπορεί να επιβάλει τον ρυθμό της, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται ισόπαλο (23-23). Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν λύσεις με τους Γουόκερ και Ντε Σόουζα, ωστόσο οι Περιστεριώτες είχαν τις απαντήσεις με τους Φρεϊντέλ, Παπαδάκη και Κάριους. Το σκηνικό παρέμεινε ίδιο και στη δεύτερη περίοδο, με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια, προτού οι γηπεδούχοι βρουν δύο καθοριστικά τρίποντα στο φινάλε και πάνε στα αποδυτήρια με ισχνό προβάδισμα (47-45).

Στο δεύτερο ημίχρονο η μάχη συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση, με το Μαρούσι να κλείνει την τρίτη περίοδο μπροστά στο σκορ (58-59). Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου μπήκαν δυναμικά στο τελευταίο δεκάλεπτο, χτίζοντας διαφορά επτά πόντων (66-59), ωστόσο η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου αντέδρασε και κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση, περνώντας μπροστά με 74-72. Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε θρίλερ μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, με το Περιστέρι Betsson να δείχνει μεγαλύτερη ψυχραιμία στις καθοριστικές κατοχές και να παίρνει τελικά τη νίκη με 83-81.

﻿ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-23, 47-45, 58-59, 83-81

