ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 3-1: Έβγαλε αντίδραση και έβαλε... φωτιά στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας! [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και πανηγύρισε σπουδαία νίκη, καθώς υπέταξε με 3-1 την ΑΕΚ στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μετά την ήττα από τον ΟΦΗ, ο ΠΑΟΚ έψαχνε αντίδραση. Και την βρήκε, νικώντας με 3-1 την ΑΕΚ στο ντέρμπι «δικεφάλων» για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Έτσι, έφτασε τους επτά βαθμούς στην βαθμολογία, αφήνοντας τους «κιτρινόμαυρους» στους έξι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Θεσσαλονικείς άνοιξαν το σκορ νωρίς, με τον Μπάνζα να σκοράρει στο όγδοο λεπτό. Οι παίκτες του Νίκολιτς ήταν καλύτεροι στο δεύτερο ημίχρονο, έφτασαν σε ισοφάριση με τον Γιόβιτς και είχαν δοκάρι με τον Ζίνι για ανατροπή.

Ωστόσο, οι παίκτες του Λίσι βρήκαν κόντρα στην ροή του αγώνα το γκολ με τον Σορετίρε στο 70ο λεπτό. Δέκα λεπτά μετά, ο Εντιαγέ έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα», διαμορφώνοντας το τελικό 3-1 υπέρ του ΠΑΟΚ.

Προβάδισμα με Μπάνζα για τον ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ

Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και, έχοντας ως δίδυμο στα φορ τους Μπάνζα και Εντιαγέ επιχείρησε να ασκήσει πίεση στην ΑΕΚ. Κάτι που απέφερε γρήγορα καρπούς, καθώς στο 8ο λεπτό οι Θεσσαλονικείς βρήκαν δίχτυα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κένι πήρε ανενόχλητος την μπάλα από τα δεξιά και έβγαλε ωραία σέντρα για τον Μπάνζα, με τον Κονγκολέζο φορ να πηδάει ψηλότερα από όλους και με κεφαλιά να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, «γράφοντας» το 1-0.

Η ΑΕΚ επιχείρησε να απαντήσει άμεσα. Στο 13', οι παίκτες του Νίκολιτς αναπτύχθηκαν ωραία, με την μπάλα να φτάνει στον Γιόβιτς, όμως το τελείωμα του Σέρβου επιθετικού πέρασε πάνω από την εστία του Μοναστηρλή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δέκα λεπτά μετά οι «κιτρινόμαυροι» απείλησαν και πάλι. Ο Μάγερ σούταρε δυνατά εκτός περιοχής, όμως ο Μοναστηρλής είχε απάντηση και έδιωξε την μπάλα.

Στο 27', ο Ευαγγέλου έδωσε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ για χέρι του Βίντα. Ωστόσο, το πήρε πίσω μετά από εξέταση στο VAR, αφού το χέρι του Κροάτη στόπερ ήταν κολλημένο στο σώμα του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Θεσσαλονικείς έφτασαν κοντά σε δεύτερο γκολ στο 43ο λεπτό, όμως ο Μπαλαμώτης πραγματοποίησε μεγάλη επέμβαση στην κοντινή προβολή του Εντιαγέ, με την ομάδα του Λίσι να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ.

Ισοφάριση με Γιόβιτς και χαμένες ευκαιρίες για την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος και βρήκε άμεσα την ισοφάριση. Στο 51', ο Μαρίν πέρασε την μπάλα με εξαιρετική κάθετη πάσα στον Γιόβιτς, με τον Σέρβο να βγαίνει σε θέση τετ-α-τετ και να σκάβει την μπάλα, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Η πρωταθλήτρια Ελλάδας «άγγιξε» την ανατροπή μετά από δύο λεπτά. Ο Καλοσκάμης έδωσε ωραία πάσα στον Πήλιο, όμως ο Μοναστηρλής είπε «όχι» στο σουτ του αριστερού οπισθοφύλακα της «Ένωσης».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 59', οι «κιτρινόμαυροι» έφτασαν και πάλι μία... ανάσα από την ανατροπή. Ο Πήλιος γύρισε για τον Ζίνι, με τον Ανγκολέζο να αποφεύγει ωραία τον Χατζηδιάκο, αλλά να στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι!

Στο 65' ο Καλοσκάμης είχε την ευκαιρία να ολοκληρώσει εκείνος την ανατροπή, όμως παρά το γεγονός ότι πήρε την μπάλα σε καλή θέση, άργησε να σουτάρει, με την μπάλα να καταλήγει στα σώματα των παικτών του ΠΑΟΚ.

Κύπελλο Ελλάδας: Βρήκε τα γκολ κόντρα στην ροή του αγώνα ο ΠΑΟΚ

Κόντρα στην ροή του αγώνα, οι γηπεδούχοι πήραν εκ νέου το προβάδισμα στο 70ο λεπτό. Σε μία αντεπίθεση, ο Ζίβκοβιτς πέρασε την κατάλληλη στιγμή στον Σορετίρε, με τον Άγγλο μεσοεπιθετικό να τελειώνει ιδανική την φάση, κάνοντας το 2-1.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δέκα λεπτά μετά, οι Θεσσαλονικείς έβαλαν το «κερασάκι στην τούρτα». Ο Εντιαγέ πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μπαλαμώτη, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Άλλη αξιοσημείωτη φάση δεν συνέβη μέχρι την λήξη του παιχνιδιού, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει τους επτά βαθμούς στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και την ΑΕΚ να μένει στους έξι.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην πέμπτη και τελευταία αγωνιστική, οι «ασπρόμαυροι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας την Καλαμάτα, ενώ η «Ένωση» υποδέχεται τον Αστέρα AKTOR στη Νέα Φιλαδέλφεια.

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Μοναστηρλής, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Σανταμαρία (69' Ζαφείρης), Γιάκιτς, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης (62' Σορετίρε), Μπάνζα (62' Μύθου) και Εντιαγέ

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπαλαμώτης, Ρότα, Πήλιος, Βίντα, Ρέλβας, Μάριν, Μάγερ (77' Κουτέσα), Ζούμπκοφ (77' Ζοάο Μάριο), Καλοσκάμης, Ζίνι και Γιόβιτς