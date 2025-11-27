Europa League: Ο ΠΑΟΚ έχασε την νίκη και πολύτιμους βαθμούς στο φινάλε με το 1-1 κόντρα στην Μπραν - iefimerida.gr

O ΠΑΟΚ έφτασε κοντά στη νίκη χάρη στο γκολ του Ιβανούσετς, όμως η Μπραν ισοφάρισε στο 89’ και έφυγε από την Τούμπα με πολύτιμη ισοπαλία (1-1), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Εuropa League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου υποδέχθηκε την Μπραν στην Τούμπα, με τους φιλοξενούμενους να κερδίζουν πέναλτι στο 16', ο Κέρβινγκ ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Παβλένκα απέκρουσε και κράτησε το 0-0.

Οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι ανέβαζαν σιγά-σιγά την ένταση, απάντησαν στο 22΄, όταν ο Μπιάνκο σούταρε έξω από την περιοχή, αλλά ο Ντίνγκελαντ απέκρουσε, ενώ στο 24'ο Κεντζιόρα έδωσε στον Ζίβκοβιτς, εκείνος γύρισε στον Τάισον, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ.

Στο 32΄, και πάλι ο ταχύτατος Τάισον έφυγε στην κόντρα, βγήκε τετ α τετ με τον Ντίνγκελαντ, αλλά ο τερματοφύλακας των Νορβηγών τον σταμάτησε.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Κένι έβγαλε την σέντρα, ο Γιακουμάκης έκανε την προβολή από κοντά, όμως ο Ντίγκελαντ και πάλι ήταν εκεί, κρατώντας το 0-0 μέχρι και το τέλος του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 49', όταν ο Τάισον έκλεψε την μπάλα, έδωσε από αριστερά στον Ζίβκοβιτς και εκείνος με πλασέ έστειλε την μπάλα άουτ.

Ωστόσο, το γκολ που έψαχναν οι γηπεδούχοι ήρθε στο 64', ο Τάισον έδωσε μία εξαιρετική πάσα στον Ιβανούσετς και με πλασέ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Κροάτης έφτασε μία ανάσα από το 2-0, πλασάροντας με το δεξί έξω από τη μεγάλη περιοχή, όμως ο Ντίγκελαντ έβγαλε.

Οι Νορβηγοί από την πλευρά τους απείλησαν στο 72' με τον Κάστρο να εκτελεί το φάουλ, αλλά ο Παβλένκα έκανε μία εξαιρετική επέμβαση και έδιωξε, όμως στο 89', ο Σόλβεντ βρήκε τον Κόρνβιγκ και εκείνος από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας και το τελικό 1-1.

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (62’ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον (79’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (84’ Τσάλοφ).

ΜΠΡΑΝ (Φρέιρ Αλεξάντερσον): Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Πάλεσεν, Σέρι Λάρσεν (72’ Ντε Ρέβε), Ντράγκσνες (87’ Σόλτβελντ), Κόρνβιγκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον (77’ Πέντερσεν), Μάθισεν (72’ Φιν), Χολμ, Κάστρο (71’ Χάαλαντ).