 Europa League: Ο ΠΑΟΚ έχασε την νίκη και πολύτιμους βαθμούς στο φινάλε με το 1-1 κόντρα στην Μπραν - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Europa League: Ο ΠΑΟΚ έχασε την νίκη και πολύτιμους βαθμούς στο φινάλε με το 1-1 κόντρα στην Μπραν

ΠΑΟΚ - Μπραν
ΠΑΟΚ - Μπραν / Φωτογραφία: Eurokinissi
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

O ΠΑΟΚ έφτασε κοντά στη νίκη χάρη στο γκολ του Ιβανούσετς, όμως η Μπραν ισοφάρισε στο 89’ και έφυγε από την Τούμπα με πολύτιμη ισοπαλία (1-1), για την 5η αγωνιστική της League Phase του Εuropa League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου υποδέχθηκε την Μπραν στην Τούμπα, με τους φιλοξενούμενους να κερδίζουν πέναλτι στο 16', ο Κέρβινγκ ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Παβλένκα απέκρουσε και κράτησε το 0-0.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Θεσσαλονικείς, οι οποίοι ανέβαζαν σιγά-σιγά την ένταση, απάντησαν στο 22΄, όταν ο Μπιάνκο σούταρε έξω από την περιοχή, αλλά ο Ντίνγκελαντ απέκρουσε, ενώ στο 24'ο Κεντζιόρα έδωσε στον Ζίβκοβιτς, εκείνος γύρισε στον Τάισον, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ.

Στο 32΄, και πάλι ο ταχύτατος Τάισον έφυγε στην κόντρα, βγήκε τετ α τετ με τον Ντίνγκελαντ, αλλά ο τερματοφύλακας των Νορβηγών τον σταμάτησε.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Κένι έβγαλε την σέντρα, ο Γιακουμάκης έκανε την προβολή από κοντά, όμως ο Ντίγκελαντ και πάλι ήταν εκεί, κρατώντας το 0-0 μέχρι και το τέλος του ημιχρόνου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 49', όταν ο Τάισον έκλεψε την μπάλα, έδωσε από αριστερά στον Ζίβκοβιτς και εκείνος με πλασέ έστειλε την μπάλα άουτ.

Ωστόσο, το γκολ που έψαχναν οι γηπεδούχοι ήρθε στο 64', ο Τάισον έδωσε μία εξαιρετική πάσα στον Ιβανούσετς και με πλασέ, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Κροάτης έφτασε μία ανάσα από το 2-0, πλασάροντας με το δεξί έξω από τη μεγάλη περιοχή, όμως ο Ντίγκελαντ έβγαλε.

Οι Νορβηγοί από την πλευρά τους απείλησαν στο 72' με τον Κάστρο να εκτελεί το φάουλ, αλλά ο Παβλένκα έκανε μία εξαιρετική επέμβαση και έδιωξε, όμως στο 89', ο Σόλβεντ βρήκε τον Κόρνβιγκ και εκείνος από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας και το τελικό 1-1.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (62’ Οζντόεφ), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς, Τάισον (79’ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (84’ Τσάλοφ).

ΜΠΡΑΝ (Φρέιρ Αλεξάντερσον): Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Πάλεσεν, Σέρι Λάρσεν (72’ Ντε Ρέβε), Ντράγκσνες (87’ Σόλτβελντ), Κόρνβιγκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον (77’ Πέντερσεν), Μάθισεν (72’ Φιν), Χολμ, Κάστρο (71’ Χάαλαντ).

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Europa League ΠΑΟΚ Μπραν

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ