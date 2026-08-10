Παντρεύεται ο οδηγός της Formula 1, Τζορτζ Ράσελ: Η ρομαντική πρόταση γάμου και το τεράστιο μονόπετρο - iefimerida.gr

Τον αρραβώνα του με την εδώ και χρόνια σύντροφό του, Κάρμεν Μουντ, ανακοίνωσε ο αστέρας της Formula 1, Τζορτζ Ράσελ.



Ο οδηγός της Mercedes μοιράστηκε φωτογραφίες από την πρόταση γάμου η οποία φαίνεται πως έγινε κατά τη διάρκεια ενός ρομαντικού δείπνου υπό το φως των κεριών, με τη μέλλουσα σύζυγό του να επιδεικνύει το εντυπωσιακό μονόπετρό της.



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Ο επίσημος λογαριασμός της Formula 1 ήταν ένας από τους πρώτους που συνεχάρη το ευτυχισμένο ζευγάρι, το οποίο είναι μαζί από το 2020, με τον Τζορτζ Ράσελ να δηλώνει τον περασμένο Ιούνιο πως ήταν έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση τους.



Όσα έχει δηλώσει ο Τζορτζ Ράσελ για τη σύντροφό του

Μάλιστα, σε παλαιότερη συνέντευξή του στους Times, ο οδηγός της Formula 1 είχε αποδώσει στην Κάρμεν σημαντικό ρόλο στο να παραμένει προσγειωμένος, ενώ την είχε χαρακτηρίσει «το μέλλον του».



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«Η Κάρμεν μου προσφέρει σταθερότητα σε ό,τι αφορά τους αγώνες, αλλά και έναν τρόπο να αποσυνδέομαι από όλα αυτά. Χωρίς καμία αμφιβολία, είναι το μέλλον μου. Επομένως, ελπίζω ότι θα παντρευτούμε όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Δεν θα είναι την επόμενη εβδομάδα, αλλά ούτε και σε περισσότερα από πέντε χρόνια. Κάπου μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα».

Η γνωριμία του ζευγαριού

Το ζευγάρι γνωρίστηκε τυχαία πριν από έξι χρόνια, κατά τη διάρκεια ενός γεύματος, όταν εκείνη δεν γνώριζε καν ότι ο Τζορτζ ήταν οδηγός της Formula 1.



Συγκεκριμένα, ο Τζορτζ γνώρισε την influencer μόδας το 2020, όταν η Ισπανίδα επρόκειτο να συναντήσει έναν φίλο του για ραντεβού. «Ο φίλος μου δεν μπορούσε να πάει, οπότε σκέφτηκα να πάω εγώ και να δω πώς θα εξελιχθεί» είχε δηλώσει ο Ράσελ στην The Sun. «Μου είπε ότι είναι από τη νότια Ισπανία και ότι δεν θα περίμενε ποτέ από κάποιον να γνωρίζει το μικρό μέρος από όπου κατάγεται». (Είχε περάσει αρκετό χρόνο στην πόλη Χέρεθ, στη νότια Ισπανία, από όπου κατάγεται η Κάρμεν, κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής του με το karting.



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Να σημειωθεί πάντως, πως ο Τζορτζ Ράσελ βρίσκεται αυτή τη σεζόν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Formula 1, 59 βαθμούς πίσω από τον Kimi Antonelli και 9 βαθμούς πίσω από τον Lewis Hamilton.