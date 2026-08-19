Πανσερραϊκός - Πανθρακικός 2-1: «Λύτρωση» στις καθυστερήσεις και πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου - iefimerida.gr

Ο Πανσερραϊκός νίκησε 2-1 τον Πανθρακικό με γκολ στο 90+4' και πήρε με δραματικό τρόπο την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Πανσερραϊκός χρειάστηκε να φτάσει μέχρι τις καθυστερήσεις για να κάμψει την αντίσταση του Πανθρακικού, επικρατώντας με 2-1 και εξασφαλίζοντας την παρουσία του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

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Ο Πανσερραϊκός χρειάστηκε να περιμένει μέχρι τις καθυστερήσεις, όμως κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 του Πανθρακικού και να εξασφαλίσει με δραματικό τρόπο την παρουσία του στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι Σερραίοι μπήκαν ιδανικά στην αναμέτρηση και μόλις στο 4ο λεπτό πήραν το προβάδισμα με τον Αλέξανδρο Αδάμ. Ο Πανθρακικός, ωστόσο, αντέδρασε και στο 24' ο Βασίλης Γκορντεζιάνι βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Το σκορ παρέμεινε απαράλλαχτο μέχρι το φινάλε και όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα οδηγούνταν στη διαδικασία των πέναλτι για να λύσουν τις διαφορές τους.

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Ο Πανσερραϊκός, όμως, είχε τον τελευταίο λόγο. Στο 90+4' κέρδισε πέναλτι, με τον Γιάννη Πασά να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1. Ένα «χρυσό» γκολ στις καθυστερήσεις, με το οποίο τα «λιοντάρια» απέφυγαν τη διαδικασία των πέναλτι και πανηγύρισαν την πρόκριση στη League Phase.