Πανσερραϊκός-Ατρόμητος 0-4: Του έκοψε τη φόρα και τον... στρίμωξε ξανά στα σχοινιά - iefimerida.gr

Εύκολο έργο είχε ο Ατρόμητος όπου επικράτησε εκτός έδρας του Πανσερραϊκού με σκορ 4-0 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των playouts της Super League.

Η ομάδα από το Περιστέρι δεν ήταν απλά καλή. Ήταν από το πρώτο, μέχρι και το τελευταίο ανώτερη σε κάθε επίπεδο, απέναντι στα «λιοντάρια» από τις Σέρρες που έχασαν, χωρίς να δείξουν απολύτως τίποτα. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα ο Ατρόμητος ξέφυγε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας τους 37 βαθμούς, ενώ ο Πανσερραϊκός παραμένει μία... ανάσα πριν βρεθεί στην «επικίνδυνη ζώνη» με 24.

Πανσερραϊκός-Ατρόμητος: Μπάκου και Πνευμονίδης έκλεψαν την παράσταση

Το παιχνίδι δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα για τους φιλοξενούμενους, καθώς στην πρώτη τους επίθεση όχι μόνο απείλησαν την εστία των «λιονταριών», αλλά έμελλε να σκοράρουν με τον Μιχόρλ στο 2'. Αυτή η εξέλιξη έμελλε να παίξει καθοριστικό ρόλο για το πώς θα «τσούλαγε» το υπόλοιπο παιχνίδι στο πρώτο μέρος. Η ομάδα από το Περιστέρι ήταν εκείνη που είχε την ψυχολογία με το μέρος της και έβγαινε με μεγαλύτερη ευκολία μπροστά.

Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν πολύ κοντά και στο 2-0 με τον Μπάκου. Ο έμπειρος εξτρέμ χάρη στην ταχύτητά του ξέφυγε από τον προσωπικό του αντίπαλο, βρήκε λίγο χώρο και έκανε ένα πολύ καλό σουτ. Όμως, η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι, αφού βρήκε στο δοκάρι του Ολαριάγκ. Ωστόσο, η συνέχεια ήταν ακόμα καλύτερη τόσο για τον Μπάκου όσο και για την ομάδα του.

Η άμυνα του Πανσερραϊκού ήταν αργή και είχε πολύ κακές τοποθετήσεις. Γι' αυτό τον λόγο και οι επιθετικοί του συλλόγου από το Περιστέρι έβγαιναν συνέχεια στην «πλάτη» της, με τον Πνευμονίδη στο 31' να έχει δοκάρι από κοντά και στην επαναφορά ο Μπάκου να σημειώνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, αλλά και το δεύτερο για τον Ατρόμητο. Αλλά οι φιλοξενούμενοι δεν έμειναν εκεί. Ο Πνευμονίδης μετά από υπέροχη ατομική ενέργεια και ιδανικό πλασέ από τα αριστερά έστειλε την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο Ολαριάγκ, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 36', με τον Μπάκου να του δίνει την ασίστ.

Οι γηπεδούχοι έδειχναν να είναι εκτός κλίματος, με αποτέλεσμα ο προπονητής τους στο 37' να κάνει τρεις αλλαγές, ώστε να σώσει ό,τι σώζεται!

Ο Αφρικανός εξτρέμ λίγο αργότερα έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 4-0, όταν αστόχησε από το σημείο του πέναλτι, με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να πέφτει σωστά και να σταματάει το σουτ του.

Πανσερραϊκός-Ατρόμητος: Όλα τα μάτια και πάλι στον Μπάκου

Στο δεύτερο ημίχρονο όλα έδειχναν και έμοιαζαν σαν μια τυπική διαδικασία. Ωστόσο, ο Πανσερραϊκός μπήκε πιο δυνατά και έχασε μία πολύ καλή ευκαιρία μόλις στο 46' για να μειώσει με τον Δοϊρανλή, όμως το πλασέ του από το σημείο του πέναλτι έφυγε αρκετά έξω, αν και υπήρχαν αμυντικοί του Ατρόμητου μπροστά του και έκαναν δύσκολη τη ζωή του στο τελείωμα.

Από εκεί και έπειτα ήταν πιο εύκολο το έργο για τους φιλοξενούμενους, ώστε να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους, να ελέγξουν τον ρυθμό και γενικότερα να ψάχνουν με βαθιές μπαλιές τον Μπάκου. Μάλιστα, σε μία από αυτές ο ταλαντούχος εξτρέμ κέρδισε τις κόντρες, πάτησε περιοχή και από κοντά ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0, στο 68'.

Στο 78' ο Ατρόμητος έφτασε κοντά σε ένα ακόμη γκολ. Μετά από αντεπίθεση, η μπάλα πήγε στα πόδια του Τσιλούλη, όμως στο συρτό σουτ που επιχείρησε ο Ολαριάγκ έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ.

Στο 80' οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν το γκολ της... τιμής με τον Ριέρα, όμως λίγο αργότερα το τέρμα του Αργεντινού ακυρώθηκε, μιας και ο Λατίνος ήταν σε αντικανονική θέση, με το VAR να παρεμβαίνει για πρώτη φορά σε εκείνο το σημείο.

Αυτή ήταν και η τελευταία σημαντική φάση του αγώνα, με τον Ατρόμητο να παίρνει ένα σπουδαίο «διπλό», αφήνοντας τον Πανσερραϊκό αρκετά πίσω.