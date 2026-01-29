 Το πανό για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λιόν: «Καλό παράδεισο αδέλφια» - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Το πανό για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λιόν: «Καλό παράδεισο αδέλφια»

Το πανό για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λιόν
Το πανό για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λιόν / Φωτογραφία: intimenews
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία δεν ταξίδεψαν τελικά στη Λιόν για το αποψινό παιχνίδι του Europa League.

Ωστόσο, στην θύρα που θα καθόντουσαν κανονικά, από νωρίς μπήκε ένα πανό το οποίο δεσπόζει στο Groupama Stadium.

Στο σημείο τοποθετήθηκαν λουλούδια και το πανό το οποίο γράφει «Καλό παράδεισο αδέλφια» στη μνήμη των 7 παιδιών που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΟΚ Europa League πανό Λιόν

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ