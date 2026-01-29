Το πανό για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Λιόν: «Καλό παράδεισο αδέλφια» - iefimerida.gr

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ λόγω της τραγωδίας στη Ρουμανία δεν ταξίδεψαν τελικά στη Λιόν για το αποψινό παιχνίδι του Europa League.

Ωστόσο, στην θύρα που θα καθόντουσαν κανονικά, από νωρίς μπήκε ένα πανό το οποίο δεσπόζει στο Groupama Stadium.

Στο σημείο τοποθετήθηκαν λουλούδια και το πανό το οποίο γράφει «Καλό παράδεισο αδέλφια» στη μνήμη των 7 παιδιών που σκοτώθηκαν στο σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία.