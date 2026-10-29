Ξεπερνούν τα 4 δισ. ευρώ τα αδιανότητα «χρυσά» έσοδα της FIFA από τα εισιτήρια του Μουντιάλ 2026 - iefimerida.gr

Χρυσές εισπράξεις για τη FIFA από το Μουντιάλ 2026, με τα έσοδα από εισιτήρια και πακέτα φιλοξενίας να ξεπερνούν τα 4 δισ. ευρώ, πενταπλάσιες απολαβές σε σχέση με το Κατάρ.

Το Μουντιάλ 2026 δεν αποκλείεται να αποτελέσει και την πιο «χρυσή» διοργάνωση στην ιστορία και σύμφωνα με δημοσίευμα των «The Times», τα έσοδα της FIFA φέρεται να έχουν ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, «αγγίζοντας» επίπεδα που απέχουν σημαντικά από εκείνα του προηγούμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.

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Σχεδόν πενταπλάσια έσοδα σε σχέση με το Μουντιάλ του Κατάρ

Η σύγκριση με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ δείχνει και με το παραπάνω το μέγεθος της οικονομικής διαφοράς. Σύμφωνα με τους «The Times», η FIFA είχε εισπράξει τότε 697 εκατομμύρια λίρες από εισιτήρια και πακέτα φιλοξενίας, ποσό που υπολείπεται σημαντικά των εσόδων που αποδίδονται στη διοργάνωση του 2026.

Τη στιγμή που το επόμενο Μουντιάλ θα περιλαμβάνει 104 αγώνες, δηλαδή 40 περισσότερους από την προηγούμενη διοργάνωση, καθώς οι συμμετέχουσες εθνικές ομάδες αυξήθηκαν και προστέθηκε ένας επιπλέον γύρος νοκ άουτ.

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Περισσότερα παιχνίδια σημαίνουν περισσότερες διαθέσιμες θέσεις και αυξημένες δυνατότητες εμπορικής αξιοποίησης, με τη FIFA να προσδοκά σημαντικά οφέλη από τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του θεσμού.

Οι πανάκριβες τιμές εισιτηρίων και οι αντιδράσεις των φιλάθλων

Πίσω από τα εντυπωσιακά οικονομικά μεγέθη, ωστόσο, δεν λείπει και η συζήτηση για το αμφιλεγόμενο κόστος παρακολούθησης των αγώνων. Οι υψηλές τιμές των εισιτηρίων έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από φιλάθλους και οργανώσεις, με την Ένωση Φιλάθλων Ποδοσφαίρου της Αγγλίας να χαρακτηρίζει τις χρεώσεις «σκανδαλώδεις».

Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται και η εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης, μέσω της οποίας οι τιμές μεταβάλλονται ανάλογα με τη ζήτηση, αντί να παραμένουν σταθερές. Η συγκεκριμένη πρακτική έχει εντείνει τον προβληματισμό για το κατά πόσο η παρουσία σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένει οικονομικά προσιτή για τους απλούς φιλάθλους.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η FIFA παρακρατούσε το 30% από τις μεταπωλήσεις εισιτηρίων, ενώ ορισμένα εισιτήρια εμφανίστηκαν σε πλατφόρμες μεταπώλησης σε τιμές πολλαπλάσιες της αρχικής τους αξίας.

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Η απάντηση Ινφαντίνο για τα έσοδα της FIFA

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα την τιμολογιακή πολιτική της ομοσπονδίας, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα επιστρέφουν στο ποδόσφαιρο μέσω επενδύσεων για την ανάπτυξή του σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως έχει επισημάνει, η FIFA έχει την ευθύνη να στηρίζει το άθλημα και στις 211 ενώσεις-μέλη της, χρηματοδοτώντας προγράμματα και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο διαρκεί έναν μήνα κάθε τέσσερα χρόνια, επομένως τα έσοδά μας προέρχονται από αυτόν τον έναν μήνα. Στους 47 μήνες που μεσολαβούν μέχρι την επόμενη διοργάνωση, δαπανούμε αυτά τα χρήματα. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι, φυσικά, η FIFA αποφέρει δισεκατομμύρια από ένα Μουντιάλ, αλλά δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός.

Αυτό σημαίνει ότι επενδύουμε όλα τα έσοδα που εξασφαλίζουμε στην οργάνωση και την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε 211 χώρες σε όλο τον κόσμο. Περίπου τα τρία τέταρτα από αυτές πιθανότατα δεν θα μπορούσαν να έχουν οργανωμένο ποδόσφαιρο χωρίς τις επιχορηγήσεις που είμαστε σε θέση να τους παρέχουμε. Γι’ αυτό προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε τη σωστή ισορροπία», είχε δηλώσει.