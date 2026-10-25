 Πανιώνιος-Μαρκό 0-4: Μετέτρεψε το ντέρμπι σε νίκη... δήλωση! [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Πανιώνιος-Μαρκό 0-4: Μετέτρεψε το ντέρμπι σε νίκη... δήλωση! [βίντεο]

Πανιώνιος-Μαρκό 0-4: Μετέτρεψε το ντέρμπι σε νίκη... δήλωση! [βίντεο]
Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί πανηγυρίζει / Φωτογραφία: INTIME SPORTS / ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
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Η Μαρκό «καθάρισε» εμφατικά το ντέρμπι πρωτοπόρων της Superbet League 2, περνώντας με 4-0 από την έδρα του Πανιωνίου.

Ντέρμπι είχαμε στα χαρτιά, αλλά ντέρμπι δεν είδαμε μιας και η Μαρκό έκανε νίκη… δήλωσε στην έδρα του Πανιωνίου. Το 0-4 στη Νέα Σμύρνη τη φέρνει πρώτη με 22 βαθμούς στη Superbet League 2.

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Από μεριάς του ο Πανιώνιος έμεινε στους 14 και στην τρίτη θέση της βαθμολογίας.

Ένα δεκάλεπτο έκρινε το ντέρμπι της Superbet League 2

Το παιχνίδι επί της ουσίας κρίθηκε σε ένα δεκάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο. Στο 36' ο Μίλερ συνεργάστηκε με τον Ελ Αραμπί, με την κάθετη του δεύτερου να τον βγάζει τετ α τετ και εκείνος να πλασάρει άψογα για το 0-1.

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Ενώ προηγουμένως είχε αποβληθεί ο Χουάν Φεράντο λόγω διαμαρτυρίας, σε ένα ματς που είχε αρκετή ένταση, στο 44' ήρθε η φάση του πέναλτι. Ο Ελ Αραμπί με εκτέλεση αλά Πανένκα έγραψε το 0-2 ενώ στη συνέχεια ο Ντίας του Πανιωνίου αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη, την οποία δέχτηκε για θέατρο, ζητώντας πέναλτι.

Η Μαρκό δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και στο 54' σκόραρε τρίτο γκολ με τον Παυλίδη, τον παίκτη που κέρδισε το πέναλτι. Ο Κράνιξ έδιωξε άσχημα και ο επιθετικός της Μαρκό πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε για το 0-3 στο 54' και το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 65' με πέναλτι του Σεμπά για το 0-4.

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Πανιώνιος (Χουάν Φεράντο): Κράνινξ, Βενάρδος, Μπούρης, Γκαντέλιο, Αυλωνίτης, Λιάσος (70΄ Μπαϊνοβιτς), Ντίαζ, Χατζηστραβός (70΄ Παυλόπουλος), Μούργος (46΄ Αλεξανδράκης, Μάναλης (56΄ λτ. Σομπρίνο), Ταβάρες (56΄ Φόκαμ).

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Τσάκνης, Ντέτλερ, Σμάλης, Καστάνιο, Φατιόν (56΄ Κωνσταντακόπουλος), Κυριακίδης, Παυλίδης (66΄ Οικονομίδης), Σεμπά, Ελ Αραμπί (86΄ Αλεξόπουλος), Μιούλερ (86΄ Μπουσάι).

Έσωσε τον βαθμό ο Αστέρας Β' AKTOR

Πανθρακικός και Αστέρας Β' AKTOR αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στην 8η αγωνιστική της Superbet League 2. Με τους Αρκάδες να σώζουν τον βαθμό στο 90' χάρη σε γκολ του Γραμμένου.

Πανθρακικός (Αποστολίδης): Σγουρής, Βουτσάς, Σαραντίδης (69′ Λαρρέα), Κολλαράς, Τσίλεμ (79′ Πατρόνι), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος (89′ Παπακωνσταντίνου), Ντουμάνης, Αναστασόπουλος, Γκορντεζιάνι, Νότας.

Αστέρας Τρίπολης Β (Κοντοές): Νικοπολίδης, Σπυράκος (46′ Μπουλούλης), Τριανταφυλλόπουλος, Χατζηκυριάκος, Πομόνης, Μεταξάς, Φρίμπονγκ (65′ Φερνάντεζ), Κόλα, Κολιμάτσης (70′ Συνολάκης), Ζόγκου (798′ Καλλαντζή), Γραμμένος.

Μετά το «διπλό» στην Πάτρα επί του ΠΑΣ Πύργου, η Αναγέννηση Καρδίτσας κέρδισε τον ΠΑΟΚ Β' με 1-0 με το γκολ του Μεντιέτα στο 45'.

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Αναγέννηση Καρδίτσας (Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Ουές, Θωμάι, Σλιμόν, Διαμαντάκος (75′ Σέντρικ), Καραμπάς (58′ Δρίτσας), Κάστρο (58′ Φοφανά), Μεντιέτα (90′ Παπαγεωργίου), Ευαγγέλου, Βουκαΐλοβιτς, Μπαρμπόσα (75′ Γκαρσία).

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Νικολακούλης, Κοσίδης, Σιδεράς (71′ Τσιότας), Κωττάς, Ντούνγκα, Λεωνιδόπουλος, Τσοπούρογλου (78′ Γκιόκα), Καραγκέα (71′ Γκαλεάνο), Στύλος (78′ Τσιφούτης), Ικομπόνγκ (60′ Κανίς), Σιφναίος.

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