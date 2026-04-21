Πανιώνιος: Η νέα εποχή και η συμφωνία για το «Ellinikon Sports Park» [βίντεο] - iefimerida.gr

Στη νέα εποχή περνάει η ΠΑΕ Πανιώνιος, με στόχο την επιστροφή της στη Super League.

Η «κυανέρυθρη» ΠΑΕ παρουσίασε το πλάνο της για το μέλλον της ομάδας, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη συμφωνία για χρήση του πάρκου του Ελληνικού. Το πρότζεκτ «The Ellinikon Sports Park» θα χρησιμοποιηθεί από την ΠΑΕ.

Στις εγκαταστάσεις θα προπονούνται τόσο η αντρική ομάδα, όσο και η ακαδημία της ομάδας. Με τη συμφωνία να ανακοινώνεται από τον πρόεδρο της ΠΑΕ, Κώστα Ρούπτσο και τον αντιπρόεδρο Βασίλη Ψύχα, με ενοίκιο.

Ενίσχυση της ΠΑΕ Πανιώνιος με στόχο την επιστροφή στη Super League

Οι υπερσύγχρονες αυτές εγκαταστάσεις θα παρέχουν στους αθλητές ανέσεις και παροχές, ενώ μέσα σε όλα όσα αναφέρθηκαν, έγινε ανάλυση της ανασκευής του γηπέδου.

Το συνολικό κόστος θα καλυφθεί τόσο από την ΠΑΕ Πανιώνιος, όσο και από τον δήμο Νέας Σμύρνης και την Περιφέρεια Αττικής.

Στην οικονομική ενίσχυση περιλαμβάνεται η ενίσχυση ύψους 1,5 εκατομμυρίου για να κάνει πρωταθλητισμό στη Super League 2 και να επιστρέψει εκεί που ανήκει.