Νέος προπονητής του Πανιωνίου ο Δημήτρης Κοροπούλης -Θα διαδεχθεί τον Χουάν Φεράντο

Ο Δημήτρης Κοροπούλης είναι ο διάδοχος του Χουάν Φεράντο στην τεχνική ηγεσία του Πανιωνίου, με τους «κυανέρυθρους» να ανακοινώνουν την πρόσληψή του.

Μετά από αναζήτηση αρκετών ημερών, ο Πανιώνιος κατέληξε σε έναν παλιό... γνώριμο για τον διάδοχο του Χουάν Φεράντο στον «κυανέρυθρο» πάγκο. Με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να ανακοινώνει την πρόσληψη του Δημήτρη Κοροπούλη το απόγευμα της Πέμπτης (12/11).

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Ο Έλληνας τεχνικός έχει υπηρετήσει τον «Ιστορικό» για πολλά χρόνια, τόσο στις ακαδημίες, όσο και στην πρώτη ομάδα, ενώ ήταν και ο τεχνικός της ομάδας στην πρώτη της χρονιά στην Γ' Εθνική.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου για την πρόσληψη του Δημήτρη Κοροπούλη

«Η ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Κοροπούλη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Ο 47χρονος τεχνικός επιστρέφει στον Πανιώνιο, έχοντας υπηρετήσει τον Σύλλογο στο παρελθόν τόσο ως προπονητής της πρώτης ομάδας όσο και των τμημάτων υποδομής.

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Στη συνέχεια της προπονητικής του πορείας εργάστηκε στον Παναθηναϊκό, αρχικά ως βοηθός προπονητή στη δεύτερη ομάδα και έπειτα ως πρώτος προπονητής της Κ19, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 ανέλαβε και την τεχνική καθοδήγηση της πρώτης ομάδας ως υπηρεσιακός προπονητής.

Τον καλωσορίζουμε ξανά στην οικογένεια του Πανιωνίου και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.»