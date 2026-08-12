Παναθηναϊκός: Ο τρόπος που ήρθε η πρόκριση κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 δημιουργεί «πονοκεφάλους» στον Νίστρουπ [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 και πήρε την πρόκριση, όμως υπάρχουν δύο θέματα που προκύπτουν. Ένα καλό και ένα κακό.

Όπως είπε και ο ίδιος ο Τζέικομπ Νίστρουπ στις δηλώσεις του, σημασία αυτή την στιγμή έχει η πρόκριση στην επόμενη φάση του Conference League, όχι να παίξει καλό ποδόσφαιρο η ομάδα. Το οποίο είναι αλήθεια. Οι «πράσινοι» έστω και δύσκολα έχουν κάνει το 2/2 στις προκρίσεις τους και θέλουν ακόμη μία (λογικά κόντρα στη Χράντεκ) για να φέρουν εις πέρας την πρώτη αποστολή για φέτος.

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Όμως δεν γίνεται να μην προβληματιστεί κάποιος με την τωρινή εικόνα της ομάδας. Μια ομάδα που ναι μεν είχε τεράστιες αλλαγές στο ρόστερ της, ενώ έφερε και έναν νέο προπονητή με εντελώς άλλη φιλοσοφία, αλλά το επίπεδο των αντιπάλων που έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα δεν δικαιολογεί τέτοιες εμφανίσεις.

Παναθηναϊκός: Τα πρόβλημα που πρέπει να λύσει ο Νίστρουπ

Η Τζέικομπ Νίστρουπ αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει δύο προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Το ένα είναι αρνητικό, το άλλο είναι... θετικό, το οποίο όμως χρειάζεται ιδιαίτερη διαχείριση.

Το αρνητικό είναι η εικόνα της ομάδας. Η οποία δεν είναι καθόλου καλή και η δυναμικότητα των αντιπάλων μέχρι τώρα δημιουργούν μεγαλύτερο προβληματισμό. Το θέμα είναι πως το «τριφύλλι» έχει δώσει πλέον το τέταρτο επίσημο του παιχνίδι και η αλήθεια είναι πως δεν υπάρχει κάποια βελτίωση σε σχέση με το πρώτο.

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Αυτό είναι κάτι που σίγουρα πρέπει να ανησυχεί τον Δανό προπονητή, η φιλοσοφία του οποίου δεν υπάρχει αμφιβολία πως έχει περάσει στην ομάδα, απλώς για την ώρα δυσκολεύεται να την υπηρετήσει.



Παναθηναϊκός: Ο θετικός πονοκέφαλος

Με την πρόκριση χθες, ο Νίστρουπ είδε τα δύο ουσιαστικά νέα του σέντερ φορ να βρίσκουν δίχτυα, περιπλέκοντας έτσι αρκετά τα πράγματα όσον αφορά το ροτέισιον στην κορυφή της επίθεσης.

Λιβάι και Ντέσερς σκόραραν και δήλωσαν άμεσα «παρών» στον νέο Παναθηναϊκό που χτίζεται. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερις διαθέσιμοι φορ στους «πράσινους», με τους τρεις να έχουν βλέψεις για βασική θέση στην 11άδα.

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Βλέποντας λοιπόν και τα χθεσινά, ο Νίστρουπ αντιλαμβάνεται πως η διαχειρίση που πρέπει να κάνει ώστε και να τους έχει όλους ικανοποιημένους, αλλά και να πάρει όσο περισσότερα γίνεται από αυτούς πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική.

Σίγουρα προσθέτει ακόμη περισσότερη πίεση να έρθει η πρόκριση στη League Phase του Conference League, ώστε να υπάρχουν περισσότερα παιχνίδια, ενώ ίσως αναγκαστεί να αναθεωρήσει σχετικά με τον σχηματισμό με ένα φορ, κάτι το οποίο όμως ίσως αλλάξει τις ισορροπίες στη μεσαία γραμμή.

To έργο του Δανού κόουτς μόνο απλό δεν είναι, με τον χρόνο που απομένει ώστε ο Παναθηναϊκός να μπει σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς να είναι πλέον ελάχιστος.