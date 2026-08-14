Παναθηναϊκός: Ζητά αναβολή στο παιχνίδι με την Κηφισιά - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός θα εκμεταλλευτεί το «joker right» και θα ζητήσει αναβολή στο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Super League με την Κηφισιά.

Ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε την παρουσία του στα play offs του Conference League, ξεπερνώντας το εμπόδιο της ΤΣΣΚΑ 1948, και πλέον στρέφει την προσοχή του στις αναμετρήσεις με τη Χράντετς Κράλοβε, όπου θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τη League Phase.

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Ανάμεσα στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια, οι «πράσινοι» ήταν προγραμματισμένο να κάνουν πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, υποδεχόμενοι την Κηφισιά την Κυριακή 23 Αυγούστου.

Ωστόσο, το «τριφύλλι» γνωστοποίησε την πρόθεσή του να αξιοποιήσει το Joker Right και την Παρασκευή θα καταθέσει στη Λίγκα αίτημα για την αναβολή της συγκεκριμένης αναμέτρησης.

Παναθηναϊκός: Τι είναι το joker right

Πρόκειται για δικαίωμα που έχουν οι ομάδες με ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και ο Παναθηναϊκός επιλέγει να το ενεργοποιήσει, ώστε να περιορίσει την αγωνιστική επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών του.

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Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσει να επικεντρωθεί αποκλειστικά στα δύο κρίσιμα ματς με τη Χράντετς Κράλοβε, από τα οποία θα κριθεί η είσοδός του στη League Phase του Conference League.