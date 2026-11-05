Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1: Συνεχίζει τον καλπασμό του και στην Ευρώπη! [βίντεο] - iefimerida.gr

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας έβαλε δύσκολα στον Παναθηναϊκό, αλλά οι «πράσινοι» βρήκαν τις λύσεις και επικράτησαν με 2-1, πανηγυρίζοντας το 3/3 στο Conference League.

Ακόμη μία νίκη για τον Παναθηναϊκό! Οι «πράσινοι» δυσκολεύτηκαν κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, όμως βρήκαν την λύση με το γκολ του Ταμπόρδα και έκαμψαν την αντίσταση των Βουλγάρων, πανηγυρίζοντας το 3/3 στην League Phase του Conference League.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «πράσινοι» έχασαν αρκετές ευκαιρίες, καθώς έπεσαν πάνω στο «τείχος» Λουπάκοφ. Τελικά, προηγήθηκαν με τον Καλάμπρια στο 41', όμως οι Βούλγαροι απάντησαν με τον Αλμέιδα μετά από τρία λεπτά.

Το νικητήριο γκολ για την ομάδα του Νίστρουπ ήρθε στο 68ο λεπτό, με τον Ταμπόρδα να διαμορφώνει το τελικό 2-1 και να βάζει την «υπογραφή» του στο 3/3 του «τριφυλλιού» στο Conference League.

Μπήκε δυνατά η ΤΣΣΚΑ Σόφιας, «άγγιξε» το γκολ με Αντίνο ο Παναθηναϊκός

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας μπήκε στο παιχνίδι με σκοπό να... αιφνιδιάσει τον Παναθηναϊκό. Η πρώτη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους σημειώθηκε στο δεύτερο λεπτό, όταν ο Γοδόι σούταρε, με τον Κυριακόπουλο να βάζει «στοπ».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώτη καλή στιγμή ήταν για τους Βούλγαρους. Στο 7', ο Ιορντάνοφ πέρασε ωραία από τον Καλάμπρια και σούταρε, με την μπάλα να κοντράρει και τον Πένια να έχει απάντηση, διώχνοντας σε κόρνερ.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε και εκείνος την πρώτη του ευκαιρία, «αγγίζοντας» το γκολ στο 12ο λεπτό. Ο Αντίνο πέρασε ωραία τον Ιβάνοφ από τα αριστερά, μπήκε στην περιοχή και σούταρε, με τον Λαπούκοφ να κρατάει με διπλή προσπάθεια την εστία του ανέπαφη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαμένες ευκαιρίες για τον Παναθηναϊκό, κρατούσε το «μηδέν» ο Λαπούκοφ

Ο ρυθμός του παιχνιδιού ήταν αρκετά υψηλός, με τους «πράσινους» να ανεβάζουν απόδοση. Στο 27', ο Λιβάι Γκαρσία έκανε ωραία κούρσα και βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, όμως το τελείωμα δεν ήταν καλό, με τον Λαπούκοφ να μπλοκάρει.

Τρία λεπτά μετά, το «τριφύλλι» έχασε την μεγαλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού. Ο Ραστόντερ πέρασε ωραία την μπάλα στον Καλάμπρια, αλλά εκείνος πλάσαρε πάνω στον Λουπάκοφ. Ο Ιταλός είχε νέα ευκαιρία στη συνέχεια, όμως ο γκολκίπερ της ΤΣΣΚΑ Σόφιας είχε και πάλι απάντηση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 37', ο Παναθηναϊκός έχασε νέα σπουδαία ευκαιρία. Ο Ραστόντερ πήρε την μπάλα μετά από ωραία ενέργεια του Ταμπόρδα, όμως πλάσαρε πάνω στον Λαπούκοφ.

Βρήκε το γκολ με τον Καλάμπρια ο Παναθηναϊκός, απάντησε άμεσα η ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Η πίεση των «πρασίνων» απέδωσε καρπούς στο 41'. Ο Γκαρσία πέρασε την μπάλα με κάθετη πάσα στον Ταμπόρδα, με τον Αργεντινό να στρώνει με τακουνάκι στον Καλάμπρια και τον Ιταλό αυτή τη φορά να ευστοχεί, «γράφοντας» το 1-0.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το προβάδισμα του «τριφυλλιού» δεν κράτησε για πολύ, καθώς η απάντηση από πλευράς ΤΣΣΚΑ Σόφιας ήταν άμεση. Ο Σένσι εκτέλεσε το κόρνερ και ο Αλμέιδα βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν ισόπαλες στα αποδυτήρια.

Conference League: Ο Παναθηναϊκός βρήκε την λύση κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας με γκολ του Ταμπόρδα

Η εικόνα του παιχνιδιού ήταν διαφορετική στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Παναθηναϊκό να κυριαρχεί πλήρως και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας να αμύνεται σε χαμηλά μέτρα.

Στο 48', ο Κυριακόπουλος σέντραρε από τα αριστερά, με τον Ραστόντερ να παίρνει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα άουτ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «πράσινοι» πίεζαν τους Βούλγαρους για να βρουν το δεύτερο γκολ, όμως οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με την ανατροπή. Στο 64ο λεπτό, ο Ουόρου έδωσε στον Εμπόνγκ, ο οποίος σούταρε άουτ.

Το «τριφύλλι» κατάφερε να ανακτήσει εκ νέου το προβάδισμα! Στο 68', ο Τεττέη μπήκε μέσα στην περιοχή από τα αριστερά και έκανε το γύρισμα, με τον Ταμπόρδα να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με το σώμα, πετυχαίνοντας το 2-1.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 74', η ομάδα του Νίστρουπ έφτασε κοντά σε τρίτο γκολ, όμως ο Λουπάκοφ δήλωσε και πάλι «παρών», διώχνοντας σε κόντερ το καλό σουτ του Κυριακόπουλου.

Στα εναπομείναντα λεπτά, οι Βούλγαροι δεν μπόρεσαν να απειλήσουν σοβαρά, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί το υπέρ του προβάδισμα και να επικρατεί με 2-1, πανηγυρίζοντας το 3/3 στο Conference League.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Λούζα (64’ Καμαρά), Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Αντίνο (85’ Γιάγκουσιτς), Γκαρσία (76΄Ντέσερς), Ραστόντερ (64’ Τεττέη)

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Μάρκους Γκίσντολ): Λαπούκοφ, Πάστορ (55’ Ουόρου), Ιβάνοφ, Γκμπαμίν, Αλμέιδα, Μαρτίνο, Πίττας (46΄ Εμπόνγκ), Σολέ (46΄ Ζορντάο), Σένσι (70’ Μπραχίμι), Ioρντάνοφ, Γοδόι