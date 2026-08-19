Παναθηναϊκός AKTOR: Τα παιχνίδια που χάνει ο Ναν και οι λύσεις του Ομπράντοβιτς για να καλύψει το κενό - iefimerida.gr

O Κέντρικ Ναν θα απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και ο Ομπράντοβιτς καλείται να καλύψει το μεγάλο κενό στον Παναθηναϊκό AKTOR με τις επιλογές που διαθέτει στην περιφέρεια.

Ο Κέντρικ Ναν πέρασε την πόρτα του χειρουργείου μετά τη ρήξη έσω μηνίσκου που υπέστη και αναμένεται να παραμείνει στα «πιτς» για 6-8 εβδομάδες, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να καλείται να ξεκινήσει τη νέα σεζόν χωρίς τον μεγάλο του αστέρα.

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Ο Αμερικανός γκαρντ υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση, μετά τον τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης στις ΗΠΑ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο διάστημα απουσίας του από τη στιγμή που φόρεσε τα πράσινα και παράλληλα για το πρώτο χειρουργείο του ως παίκτης του «τριφυλλιού».

Τα παιχνίδια που αναμένεται να χάσει ο Κέντρικ Ναν

Ο Ναν θα απουσιάσει από ολόκληρη την προετοιμασία, αλλά και από τα φιλικά που θα δώσει ο Παναθηναϊκός AKTOR πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του.

Στη Euroleague, οι «πράσινοι» ξεκινούν με τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια στο T-Center, υποδεχόμενοι κατά σειρά την Παρί στις 24 Σεπτεμβρίου, τη Βιλερμπάν στις 30/9, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 2/10 και τη Φενέρμπαχτσε στις 8/10. Στις 13 Οκτωβρίου ακολουθεί το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι, απέναντι στην Παρτιζάν.

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Οι τρεις πρώτες αναμετρήσεις θεωρείται πολύ πιθανό να διεξαχθούν χωρίς τον 31χρονο γκαρντ, ενώ ο Ναν θα κάνει αγώνα δρόμου για να είναι διαθέσιμος απέναντι στη Φενέρμπαχτσε και την Παρτιζάν, εφόσον φυσικά η αποθεραπεία του εξελιχθεί χωρίς προβλήματα.

Όσον αφορά τις εγχώριες διοργανώσεις, στο Super Cup θα ήταν ούτως ή άλλως εκτός λόγω της τιμωρίας που «κουβαλά» από τους περσινούς τελικούς, ενώ όλα δείχνουν ότι θα χάσει τουλάχιστον την πρεμιέρα και ενδεχομένως τη δεύτερη αγωνιστική της GBL, η οποία αρχίζει στις 3 Οκτωβρίου.

Οι λύσεις που θα βασιστεί ο Ομπράντοβιτς χωρίς τον Ναν

Η απουσία του Ναν αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ιδιαίτερα από τη στιγμή που ο Σέρβος τεχνικός θα πρέπει να «χτίσει» τη νέα του ομάδα χωρίς τον κορυφαίο σκόρερ της περιφέρειάς του. Παρ' όλα αυτά, οι «πράσινοι» διαθέτουν βάθος στις θέσεις των γκαρντ και αρκετές διαφορετικές επιλογές για να καλύψουν προσωρινά το μεγάλο κενό.

Ο Ομπράντοβιτς μπορεί να βασιστεί στους Κώστα Σλούκα, Τζέριαν Γκραντ, Σιλβέν Φρανσίσκο και Μπράνκου Μπάντιο, έχοντας τέσσερις βασικές επιλογές στην περιφερειακή γραμμή, ενώ υπάρχει φυσικά και ο Δημήτρης Μωραΐτης, ο οποίος μπορεί να προσφέρει επιπλέον λύσεις και να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής κατά το διάστημα της απουσίας του Ναν.

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Το βάρος στο σκοράρισμα και στη δημιουργία αναμένεται έτσι να μοιραστεί περισσότερο στο ξεκίνημα της σεζόν, μέχρι ο Αμερικανός να είναι ξανά στο 100%. Με το προβλεπόμενο διάστημα αποθεραπείας να υπολογίζεται στις 6-8 εβδομάδες, στόχος του Παναθηναϊκού AKTOR είναι να διαχειριστεί το πρώτο δύσκολο κομμάτι της χρονιάς χωρίς τον σούπερ σταρ του και να τον έχει ξανά διαθέσιμο όταν η σεζόν αρχίσει να ανεβάζει ρυθμούς.