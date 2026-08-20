Παναθηναϊκός: Το έργο στον Βοτανικό αποκτά υπόσταση -Νέα πλάνα από την εξέλιξη των εργασιών στο γήπεδο [βίντεο] - iefimerida.gr

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε νέα πλάνα από τα έργα που λαμβάνουν χώρα αυτή την περίοδο στην περιοχή του Βοτανικού, στην οποία ετοιμάζεται το νέο γήπεδο του συλλόγου.

Νέα πλάνα από την περιοχή του Βοτανικού αποτυπώνουν τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, με το έργο να προχωρά καθημερινά και την ολοκλήρωσή του να πλησιάζει. Κάθε μέρα που περνάει, ο σύλλογος βρίσκεται κοντά σε μια στιγμή την οποία περιμένει με ανυπομονησία εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη έχει τοποθετηθεί μεγάλο μέρος των εξεδρών, ενώ οι εργασίες συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, σε ένα έργο που αλλάζει σταδιακά την εικόνα της περιοχής.

Παναθηναϊκός: Τα νέα πλάνα από τον Βοτανικό

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εδώ και αρκετό καιρό ανεβάζει βίντεο στα social media, τα οποία απαθανατίζουν τη μεγάλη πρόοδο που έχει γίνει στο έργο ανά τους μήνες και έφτασε η ώρα και για την πιο πρόσφατη έκδοση, με πλάνα μέσα από το γήπεδο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εφόσον ο σημερινός ρυθμός εργασιών διατηρηθεί, στόχος είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο το έργο να έχει φτάσει περίπου στο 50% της ολοκλήρωσής του. Τα εγκαίνια του νέου γηπέδου είναι προγραμματισμένα για τον Μάιο του 2027.

Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το αν ο Παναθηναϊκός θα προλάβει να αγωνιστεί επίσημα στο νέο του «σπίτι» μέσα στην τρέχουσα σεζόν, με το συγκεκριμένο σενάριο να θεωρείται αυτή τη στιγμή δύσκολο.

Αυτό που θεωρείται δεδομένο είναι πως από τη σεζόν 2027-28 το «τριφύλλι» θα έχει πλέον νέα έδρα, με τον Βοτανικό να αποτελεί το νέο ποδοσφαιρικό του «σπίτι».

﻿﻿﻿﻿