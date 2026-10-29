Παναθηναϊκός: Στο πλευρό του Ουναΐ ο Χακίμι - Τα μηνύματα της ΠΑΕ και της ΚΑΕ μετά το χειρουργείο - iefimerida.gr

Ο Ασράφ Χακίμι επισκέφθηκε τον Αζεντίν Ουναΐ μετά την επέμβασή του στο Παρίσι, με την ΠΑΕ και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός να στέλνουν ευχές για ταχεία ανάρρωση.

Μία ιδιαίτερη επίσκεψη δέχθηκε ο Αζεντίν Ουναΐ μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε την Πέμπτη (29/10) στο Παρίσι, καθώς στο πλευρό του βρέθηκε ο συμπατριώτης και στενός του φίλος, Ασράφ Χακίμι.

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Ο αστέρας της Παρί Σεν Ζερμέν θέλησε να στηρίξει τον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού στη δύσκολη περίοδο που διανύει, ενώ τόσο η ΠΑΕ όσο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλαν τα δικά τους μηνύματα συμπαράστασης, ευχόμενες στον Μαροκινό μέσο να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στους αγωνιστικούς χώρους.

Η επίσκεψη του Χακίμι και οι ευχές της ΠΑΕ και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Ο Χακίμι, ο οποίος είναι συμπαίκτης του Ουναΐ στην εθνική Μαρόκου, βρέθηκε στο νοσοκομείο όπου πραγματοποιήθηκε η επέμβαση και δημοσίευσε φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με το μήνυμα: "Καλή αποκατάσταση αδερφέ μου. Ο Θεός να σε κάνει καλά".

Από την πλευρά της, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε φωτογραφίες του Ουναΐ μαζί με τον Χακίμι και τους γιατρούς που ανέλαβαν τη χειρουργική επέμβαση, ενημερώνοντας τους φιλάθλους ότι όλα ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και στέλνοντας τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση.

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Στην ανάρτηση της ποδοσφαιρικής ομάδας απάντησε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, δείχνοντας πως ο σύλλογος στέκεται ενωμένος στο πλευρό του Μαροκινού ποδοσφαιριστή.

"Η επιστροφή αρχίζει τώρα! Ανυπομονούμε να σε δούμε ξανά στο γήπεδο, Αζεντίν!", ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα της μπασκετικής ομάδας.

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Η επιτυχημένη επέμβαση και η μεγάλη απουσία

Ο Ουναΐ υπέστη πλήρη ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τον Αστέρα AKTOR, ένας τραυματισμός που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για το μεγαλύτερο μέρος της φετινής σεζόν.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τον γιατρό του Παναθηναϊκού Χάρη Λάλο, τον ορθοπεδικό Νικολά Λεφέβρ και τον γιατρό της εθνικής Μαρόκου και σύμβουλο της Παρί Σεν Ζερμέν, Κριστόφ Μποντό.

Πλέον, ο Μαροκινός μέσος ξεκινά τη διαδικασία αποκατάστασης, έχοντας στο πλευρό του τόσο τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού όσο και τους συμπαίκτες και φίλους του.