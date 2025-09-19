Παναθηναϊκός: Σενάρια από την Πορτογαλία περί ενδιαφέροντος για τον Φερνάντο Σάντος - iefimerida.gr

Η προπονητολογία συνεχίζεται στον Παναθηναϊκός, με το όνομα του Φερνάντο Σάντος να είναι το τελευταίο που ήρθε στο προσκήνιο.

Την ώρα που οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Χρήστου Κόντη, προκειμένου να διαδεχτεί προσωρινά τον Ρουί Βιτόρια, η πορτογαλική Record υποστηρίζει ότι βρίσκεται ψηλά στη σχετική λίστα ο 70χρονος προπονητής, που πρόσφατα αποχώρησε από την εθνική ομάδα του Αζερμπαϊτζάν, παρά τις «καταστροφικές» παρουσίες σε Μπεσίκτας και εθνική Πολωνίας.

Μάλιστα, η Record ισχυρίζεται ότι πρόσφατα ο Φερνάντο Σάντος αρνήθηκε προσφορά από την Αλ Αχλί της Αιγύπτου.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησε έντονα το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ, με τον Ουκρανό τεχνικό να διαψεύδει τη συγκεκριμένη πληροφορία.