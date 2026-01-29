Παναθηναϊκός-Ρόμα 1-1: Έφτασε κοντά σε θρίαμβο με τον Ταμπόρδα, αλλά του τον στέρησε ο Ζιολκόβσκι - iefimerida.gr

Με εντός έδρας ισοπαλία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League ο Παναθηναϊκός, καθώς παρότι μπήκε σε θέση οδηγού, δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμα και έμεινε στο 1-1 με τη Ρόμα.

Οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν αποδεκατισμένοι, με τον στόπερ Κάτρη να κάνει ευρωπαϊκό ντεμπούτο βασικός ως δεξί μπακ και τους Σκαρλατίδη και Τερζή από την Ακαδημία να μπαίνουν ως αλλαγή, όμως κόντραραν τους Ιταλούς, που αγωνίζονταν με δέκα παίκτες από το 15' λόγω της αποβολής του Μαντσίνι και θα μπορούσαν να τους κερδίσουν με το όμορφο γκολ του Ταμπόρδα στο 58'.

Βέβαια, οι Ρωμαίοι δεν τα παράτησαν και ισοφάρισαν με τον Ζιολκόβσκι στο 80', μπαίνοντας στην πρώτη οκτάδα που τους εξασφαλίζει παρουσία στους «16» του Europa League.

Αντίθετα, ο Παναθηναϊκός τερμάτισε 20ος και περιμένει μία εκ των Νότιγχαμ Φόρεστ και Βικτόρια Πλζεν στα play-offs και αν προκριθεί στους «16» θα αντιμετωπίσει την Μπέτις ή τη Μίντιλαντ.

Η Ρόμα μπήκε δυνατά, αλλά η αποβολή του Μαντσίνι της έβαλε «φρένο»

Οι Ιταλοί μπήκαν καλύτερα στο ματς. Στην πρώτη τελική του αγώνα η ομάδα του Γκασπερίνι είχε ευκαιρία με ανοίξει το σκορ με τον Κώστα Τσιμίκα. Ο Πελεγκρίνι μοίρασε αριστερά στον Έλληνα διεθνή που ερχόταν, εκείνος σούταρε δυνατά, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε στο πρώτο λεπτό, παραχωρώντας κόρνερ.

Η πίεση των «τζιαλορόσι» οδήγησε σε λάθη, με τον Λαφόν στο 7ο λεπτό στην προσπάθειά του να απομακρύνει να στέλνει την μπάλα πάνω στον Σούλε.

Οι συμπαίκτες του έσπευσαν να τον καλύψουν, έκοψαν τις προσπάθειες των Σούλε και Πελεγκρίνι μέσα στην περιοχή και μετά από αλλεπάλληλες μάχες, ο Μπακασέτας έδιωξε με τάκλιν, με τον Παναθηναϊκό να στέκεται τυχερός και να μην πληρώνει το λάθος του τερματοφύλακά του.

Η Ρόμα απείλησε ξανά στο 11′, όταν μετά από γέμισμα από φάουλ ο Ζιολκόφσκι πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας, αλλά δεν μπόρεσε να την στείλει στην εστία.

Ο ρυθμός όμως, άλλαξε τέσσερα λεπτά μετά και αιτία στάθηκε η αποβολή του Μαντσίνι. Αρχικά, ο διαιτητής έδειξε την κίτρινη κάρτα στον παίκτη της Ρόμα για ανατροπή του Πάντοβιτς. Ο VAR όμως, κάλεσε τον Ισπανό ρέφερι να ελέγξει τη φάση στο μόνιτορ, με τον Μουνουέρα, να αλλάζει τελικά την απόφασή του, δείχνοντας την κόκκινη.

Αναθάρρησε ο Παναθηναϊκός και έψαξε το γκολ

Από τη στιγμή που οι φιλοξενούμενοι έμειναν με παίκτη λιγότερο, ο Παναθηναϊκός κέρδισε μέτρα στο γήπεδο, ανέβηκε και έγινε πιο απειλητικός και δημιουργικός, ελέγχοντας πλήρως το ματς μέχρι το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Η κεφαλιά του Πάλμερ-Μπράουν μετά την εκτέλεση κόρνερ του Ζαρουρί στο 22′ δεν ανησύχησε τον τερματοφύλακα της Ρόμα, καθώς η μπάλα πέρασε άουτ.

Στο 33′ όμως, ο Παναθηναϊκός έφτασε πολύ κοντά στο 1-0. Ο Μπακασέτας βρήκε με καταπληκτική μπαλιά τον Πάντοβιτς, ο οποίος έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Ρόμα, πάτησε στην περιοχή, αλλά τον πρόλαβαν οι αμυντικοί των φιλοξενούμενων, κόπτοντάς τον σωτήρια.

Τέσσερα λεπτά μετά, οι γηπεδούχοι βρίσκονται ξανά μια ανάσα από το να ανοίξουν το σκορ. Ο Ταμπόρδα βρήκε τον Κάτρη, ο οποίος έκανε ένα εντυπωσιακό σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Γκολίνι.

Ο Ταμπόρδα έβαλε τους «πράσινους» σε θέση οδηγού, όμως ο Ζιολόφσκι τους πήρε τη νίκη από τα χέρια

Η Ρόμα απείλησε ξανά στον 56′ με τον Τσελίκ. Ο Τούρκος μετά από σέντρα του Τσιμίκα έκανε το σουτ στην κίνηση, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από την εστία του Λαφόν.

Η απάντηση όμως, των πράσινων ήρθε άμεσα. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ταμπόρδα θα εκμεταλλευτεί το λάθος του Γκιλάρντι, ο οποίος κάνοντας την κεφαλιά προς τα πίσω, έδωσε το πλεονέκτημα στον Αργεντινός, που έκλεψε, έκανε τις προσποιήσεις και με διαγώνιο σουτ άνοιξε το σκορ για τους πράσινους στο 58′.

Στο 80ο λεπτό του αγώνα ωστόσο, η ισοφάρισε σε 1-1 με κεφαλιά του Ζιολόφσκι. Μετά από γέμισμα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, ο Κάτρης έκανε την κεφαλιά προς τα πίσω, εκεί όπου ο Πολωνός έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα του Λαφόν.

Ο Ζαρουρί δεν μπόρεσε στο 89′ να βάλει ξανά μπροστά τους πράσινους, καθώς το σουτ του από την περιοχή πήρε ύψος και πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γκολίνι, με το σκορ να παραμένει 1-1 μέχρι το φινάλε.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν, Τουμπά (73′ Σκαρλατίδης), Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Σιώπης (59′ Σάντσες), Μπακασέτας, Ταμπόρδα (90+3′ Τερζής) Ζαρουρί, Πάντοβιτς

Ρόμα (Γκασπερίνι): Γκολίνι, Μαντσίνι, Ζιολκόφσκι, Γκιλάρντι, Τσέλικ (64′ Ρενχ), Κριστάντε (64′ Φράνκα), Πισίλι, Τσιμίκας (88′ Ανχελίνιο), Ελ Αϊνουάι, Σούλε (46′ Εντικά), Πελεγκρίνι (67′ Ρόκα)