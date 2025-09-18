Παναθηναϊκός: Πρώτη επιλογή ο Ρεμπρόφ για την τεχνική ηγεσία - iefimerida.gr

Ο Σέρχι Ρεμπρόφ είναι στην κορυφή της λίστας με τους υποψήφιους προπονητές για τον Παναθηναϊκό.

Μπορεί ο Χρήστος Κόντης να έχει αναλάβει υπηρεσιακός τεχνικός στον Παναθηναϊκό και να ετοιμάζεται να καθοδηγήσει το «τριφύλλι» στο κυριακάτικο (21/9) ντέρμπι «αιωνίων» με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, ωστόσο οι άνθρωποι των «πρασίνων» βρίσκονται σε αναζήτηση μόνιμης λύσης για το πόστο του προπονητή.

Ένας από τους υποψηφίους που βρίσκεται ψηλά στη σχετική λίστα είναι ο Σέρχι Ρεμπρόφ, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι ο προπονητής της εθνικής Ουκρανίας.

Ο 51 ετών παλαίμαχος επιθετικός έχει εργαστεί στην Ντιναμό Κιέβου, την Αλ Αχλί από τη Σαουδική Αραβία, τη Φερεντσβάρος και την Αλ Αΐν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχοντας κατακτήσει τίτλους στην Ουκρανία, την Ουγγαρία και τα ΗΑΕ. Ανέλαβε τα «ηνία» της εθνικής Ουκρανίας το καλοκαίρι του 2023, υπογράφοντας τριετές συμβόλαιο συνεργασίας, προκειμένου να καθοδηγήσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έως το τέλος του Μουντιάλ του 2026.

ΑΠΕ-ΜΠΕ