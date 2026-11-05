Χαμός πριν το τέλος του ημιχρόνου στο ΟΑΚΑ -Προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός, απάντησε αμέσως η ΤΣΣΚΑ Σόφιας [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός έχασε ευκαιρίες, αλλά τελικά βρήκε το γκολ στο 41ο λεπτό, με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας να απαντάει, ισοφαρίζοντας μετά από τρία λεπτά.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ΟΑΚΑ για την 3η αγωνιστική του Conference League, σε ένα παιχνίδι που έχει προσφέρει αρκετές συγκινήσεις ήδη από το πρώτο ημίχρονο, στο οποίο το σκορ «έκλεισε» στο 1-1.

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Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας απάντησε άμεσα στο γκολ του Παναθηναϊκού

Οι παίκτες του Νίστρουπ έχασαν αρκετές ευκαιρίες να πάρουν το προβάδισμα, αλλά... λυτρώθηκαν, με τον Καλάμπρια να σκοράρει στο 41ο λεπτό. Ωστόσο, η απάντηση των Βούλγαρων ήταν άμεση, με τον Αλμέιδα να ισοφαρίζει στο 44'.