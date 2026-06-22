Παναθηναϊκός: Πετάνε για Άπελντορν οι «πράσινοι» για το βασικό στάδιο προετοιμασίας τους [εικόνες] - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να πετάξει για το Άπελντορντ της Ολλανδίας, εκεί οπού θα χτιστεί η ομάδα όπως την έχει στο μυαλό του ο Γιάκομπ Νίστρουπ.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια νέα εποχή με τον ερχομό του Γιάκομπ Νίστρουπ στο τιμόνι της ομάδας, μια εποχή που θα έχει αρκετές αλλαγές και αυτό φάνηκε από τις πρώτες μέρες του Δανού στον πάγκο της ομάδας και όλες τις αποχωρήσεις που έλαβαν χώρα.

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Μετά λοιπόν και τον μεταγραφικό πυρετό που επικρατεί αυτή την στιγμή στο «τριφύλλι», σειρά έχει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να αντιληφθούν σε βάθος τι είναι αυτό που ζητάει ο Νίστρουπ μέσα στο γήπεδο, ενώ ταυτόχρονα θα προετοιμάζονται για ένα καλοκαίρι-φωτιά στα προκριματικά του Conference League.



Παναθηναϊκός: Πετάει για το Απελντορν της Ολλανδίας

Προορισμός του Παναθηναϊκού για αυτό το βασικό στάδιο προετοιμασίας είναι το Άπελντορν της Ολλανδίας, για το οποίο το «τριφύλλι» αποχώρησε σήμερα (22/6 το πρωϊ από το αεροδρόμιο.

Ο Ανδρέας Τεττέη στο «Ελ. Βενιζέλος» / Φωτογραφία: INTIME

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Εκεί οι «πράσινοι» θα παραμείνουν μέχρι τις 5 Ιουλίου και θα πραγματοποιήσουν δύο φιλικές αναμετρήσεις. Μία με με την Χέλμοντ Σπορτ (1/7 18:00) και άλλη μια με τον Άγιαξ τρεις μέρες αργότερα.

Ανδρεάς Τεττέη και Γιώργος Κάτρης / Φωτογραφία: Intime

H αποστολή του Παναθηναϊκού: Βισέντε Ταμπόρδα, Ανάς Ζαρουρί, Ντάβιντε Καλάμπρια, Μανώλης Σιώπης, Αχμέντ Τουμπά, Ίνγκι Ίνγκασον, Σαντίνο Αντίνο, Λούκας Τσάβες, Γιάννης Μπόκος, Γιώργος Κάτρης, Ανδρέας Τεττέη, Γιώργος Κυριακόπουλος, Αντριάνο Γιάγκουσιτς, Σωτήρης Κοντούρης, Άνταμ Τσέριν, Κωνσταντίνος Κότσαρης, Ετιέν Καμαρά, Πέδρο Τσιριβέγια αλλά και οι μικροί Χρήστος Γείτονας, Ιάσονας Νεμπής, Παναγιώτης Μπινιάρης, Βασίλη Λάβδας.

Οι νεαροί του Παναθηναϊκού Β' στο αεροδρόμιο / Φωτογραφία: INTIME

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Ινιάκι Πένια και Τριαντάφυλλος Τσάπρας, τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού θα ολοκληρώσουν της ιατρικές εξετάσεις και τα απαραίτητα εργομετρικά και θα ενσωματωθούν με την υπόλοιπη αποστολή στην Ολλανδία την Τρίτη (23/6).