Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2 (β' ημίχρονο): Καθαρό προβάδισμα με Μαρτίνς και Ροντινέι -Live η αναμέτρηση - iefimerida.gr

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συγκρούονται στη Λεωφόρο στον αγώνα που ολοκληρώνει την 2η αγωνιστική των play-offs της Super League για τις θέσεις 1-4.

Πρόκειται για το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» που θα διεξαχθεί στη Λεωφόρο, καθώς οι «πράσινοι» θα μετακομίσουν στο ΟΑΚΑ μέχρι να γίνει το νέο τους γήπεδο.

Οι Πειραιώτες «καίγονται» για τη νίκη όχι μόνο για λόγους γοήτρου, αλλά επειδή δεν θέλουν να χάσουν και άλλο έδαφος στην μάχη για την κατάκτηση του τίτλου, έπειτα και από το εύκολο 3-0 της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ.

