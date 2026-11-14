Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-2: Οι «πράσινοι» πήραν το... θρίλερ στο ντέρμπι και συνεχίζουν αήττητοι στην Volley League [βίντεο]

Μετά από ένα συγκλονιστικό ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-2 του Ολυμπιακού και συνεχίζει την αήττητη πορεία του στην Volley League.

Ο Παναθηναϊκός διατήρησε το αήττητό του στη Volley League, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 3-2 σετ στο πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της φετινής σεζόν, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

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Πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Θοδωρής Βουλκίδης, ενώ οι «πράσινοι» ξεχώρισαν και από τη γραμμή του σερβίς, σημειώνοντας πέντε άσους έναντι μόλις ενός των «ερυθρόλευκων».

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στο ντέρμπι-θρίλερ με τον Ολυμπιακό για την Volley League

Στο πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά, παίρνοντας προβάδισμα με 3-7, όμως ο Παναθηναϊκός αντέδρασε με πρωταγωνιστή τον Καρλ, ενώ ο Γκάσμαν βοήθησε σημαντικά με δύο άσους. Οι «πράσινοι» ανέβασαν την απόδοσή τους στο τέλος και με καθοριστικούς πόντους από Καρλ και Γιάντσουκ επικράτησαν με 25-22.

Στο δεύτερο σετ, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την απόδοσή τους, με τον Μπαράνοβιτς, τον Χέινς και τον Ρερς να δίνουν σημαντικές λύσεις. Παρά την προσπάθεια των Καρλ, Νίλσεν και Γκάσμαν, ο Ολυμπιακός διατήρησε το προβάδισμά του και επικράτησε με 22-25.

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Στο τρίτο σετ, ο Ολυμπιακός πήρε αρχικά το προβάδισμα, όμως ο Παναθηναϊκός αντέδρασε με τους Καρλ και Βουλκίδη. Στη συνέχεια, τα μπλοκ του Σπίριτο και οι επιθέσεις των Νίλσεν και Γιάντσουκ έδωσαν σημαντικές λύσεις στους γηπεδούχους, οι οποίοι επικράτησαν με 25-21.

Στο τέταρτο σετ, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα με τους Νίλσεν και Καρλ, όμως ο Ολυμπιακός επέστρεψε με τον Ράπτη και τον Χέινς. Στα κρίσιμα σημεία, ο Χέινς πέτυχε καθοριστικό άσο, ενώ οι Ατανάσοφ, Μπαράνοβιτς και Σπένσερ σημείωσαν σημαντικό τριπλό μπλοκ. Ο Ατανάσοφ με άσο διαμόρφωσε το 22-25.

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Στο tie break, ο Παναθηναϊκός πήρε προβάδισμα με πρωταγωνιστές τους Γκάσμαν και Γιάντσουκ, που σημείωσαν καθοριστικό μπλοκ. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε με τον Χέινς, καταφέρνοντας να ισοφαρίσει, όμως οι «πράσινοι» διατήρησαν ένα μικρό προβάδισμα και έφτασαν στο 7-6, πανηγυρίζοντας μία μεγάλη νίκη στο τέλος με 15-12.

Τα σετ: 3-2 (25-22, 22-25, 25-21, 22-25, 15-12)