Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2: Ζωντανοί για τον τίτλο οι Πειραιώτες, με νίκη στο τελευταίο «αιώνιο» ντέρμπι στη Λεωφόρο - iefimerida.gr

Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο τελευταίο ντέρμπι μεταξύ των «αιωνίων» στη Λεωφόρο, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-0.

Οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ με τον Ζέλσον Μαρτίνς στο 33', εκμεταλλευόμενοι το... δώρο του Γεντβάι, ενώ ο Ροντινέι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους έκανε το 2-0, που έμεινε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα, σ' ένα ντέρμπι που κυριάρχησαν τα νεύρα και οι δυνατές μοναμαχίες.

Έτσι, οι Πειραιώτες διατηρήθηκαν στο -5 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, που νωρίτερα είχε νικήσει με 3-0 τον ΠΑΟΚ, απολαμβάνοντας την «μοναξιά» της δεύτερης θέσης, παραμένοντας ζωντανοί στο κυνήγι της κορυφής.

Μπήκε δυνατά ο Παναθηναϊκός -Βελτιώθηκε ο Ολυμπιακός και έβαλε βάσεις νίκης

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να είναι εκείνος που είχε περισσότερη ένταση στο παιχνίδι του. Στο πρώτο λεπτό ο Αντίνο από τα αριστερά πάτησε στην περιοχή, έκανε το γύρισμα προς το δεύτερο δοκάρι με τον Ταμπόρδα να μην μπορεί να νικήσει τον Τζολάκη. Ο

Ολυμπιακός μετά το πρώτο δεκάλεπτο ανέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και στο 12′ πλησίασε στο γκολ. Έπειτα από μία βαθιά μεταβίβαση του Έσε, ο Μαροκινός στράικερ πάτησε στην περιοχή, ντρίμπλαρε, εκτέλεσε, με τον Λαφόν να πέφτει σωστά στη γωνία του και να αποκρούει.

Στο 16ο λεπτό ήταν σειρά των πρασίνων να απειλήσουν. Ο Τεττέη έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, να κάνει το διαγώνιο σουτ και να αστοχεί. Οι ερυθρόλευκοι πάτησαν γκάζι και γίνονταν επικίνδυνη μπροστά στην εστία του Τριφυλλιού. Στο 30′ ο Τσικίνιο πήρε την κατοχή, διένυσε κάποια μέτρα, έκανε το σουτ εκτός περιοχής, με την μπάλα να φεύγει δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Λαφόν.

Στο 33′ ο Ολυμπιακός είχε τεράστια ευκαιρία για το γκολ. Ο Ροντινέι συνεργάστηκε ωραία με τον Μαρτίνς στα δεξιά της περιοχής, εκείνος έκανε το γύρισμα, με τον Ελ Κααμπί να μην μπορεί να νικήσει από κοντά τον Λαφόν. Τελικά το 1-0 έγινε κάποια δευτερόλεπτα αργότερα.

Ο Γέντβαϊ είχε την κατοχή, αλλά γύρισε πίσω την μπάλα σ’ ένα σημείο που βρισκόταν ο Μαρτίνς. Ο Πορτογάλος πήρε την μπάλα, βρέθηκε απέναντι από τον γκολκίπερ των πρασίνων και πλάσαρε εύστοχα, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να απαντήσει με δύο άστοχα σουτ από Καλάμπρια και Ταμπόρδα, ωστόσο ο Ολυμπιακός ήταν που ευτύχησε να επιστρέψει στα αποδυτήρια με “αέρα” δύο τερμάτων. Στο 45+1′ ο Ροντινέι πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ. Κοντρόλαρε ωραία την μπάλα εκτός περιοχής, νίκησε τους Ερνάντεθ και Ίνγκασον, πάτησε περιοχή και με υπέροχο πλασέ εκτέλεσε τον Λαφόν για το 2-0.

Γεμάτο ένταση το δεύτερο μέρος, με τους γηπεδούχους να μην έχουν απάντηση στους Πειραιώτες

Ο Μπενίτεθ πέρασε στο δεύτερο μέρος τους Σβιντέρσκι και Πελίστρι, αναζητώντας να δει κάτι διαφορετικό. Στο 46′ ο Πολωνός στράικερ έκανε ένα γυριστό εκτός ισορροπίας, με την μπάλα να φεύγει άουτ.

Ο Ολυμπιακός κάλυπτε τους χώρους και προσπαθούσε να παίξει στη μετάβαση, με το Τριφύλλι να μην απειλεί ουσιαστικά. Στο 61′ και στο 63′ προσπάθειες των Σάντσες και Καλάμπρια περνούσαν έξω.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε σε κανένα σημείο του δευτέρου μέρους να μπει στο παιχνίδι. Απεναντίας, οι Πειραιώτες διαχειρίζονταν το προβάδισμά τους με χαρακτηριστική άνεση. Κάπως έτσι, ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μία θριαμβευτική νίκη στη Λεωφόρο.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν, Ερνάντεθ, Ίνγκασον, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Καλάμπρια (81' Πάντοβιτς), Τσιριβέγια (66' Σιώπης), Ρενάτο (66' Μπακασέτας), Ταμπόρδα, Αντίνο (46' Πελίστρι), Τετέι (46' Σφιντέρσκι).

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (77' Μπιανκόν), Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία (83' Μουζακίτης), Τσικίνιο (89' Σιπιόνι), Ροντινέι, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.