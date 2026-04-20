Παναθηναϊκός: Νέος διευθύνων σύμβουλος στην ΠΑΕ ο Στέφανος Γιουρελής - iefimerida.gr

Προχωράει η στελέχωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τον Στέφανο Γιουρελή να αναλαμβάνει χρέη διευθύνοντα συμβούλου.

Ο μέχρι πρότινος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου αναλαμβάνει διοικητική θέση στην ομάδα των «πρασίνων».

Οι ανακοινώσεις από τον Παναθηναϊκό αναμένονται τις επόμενες ώρες, με τον Στέφανο Γιουρελή να προστίθεται ως διευθύνων σύμβουλος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσα αναφέρει το ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ για τον Στέφανο Γιουρελή και τον Παναθηναίκό

«Σε μία πολύ σημαντική κίνηση ενίσχυσης του στελεχιακού δυναμικού του σε επίπεδο κορυφής προχώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Στέφανο Γιουρέλη, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του ποδοσφαιρικού «τριφυλλιού», έχοντας ως κύριο μέλημά του την περαιτέρω οργάνωση της ΠΑΕ.

Ο κ. Γιουρέλης ήταν μέχρι πριν από 11 μήνες Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου. Τη Δευτέρα (20/4) παρουσιάστηκε στα γραφεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός κι ανέλαβε τα νέα καθήκοντά του, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν επισήμως την πρόσληψή του μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Θεωρείται μια καθαρά τεχνοκρατική επιλογή του ίδιου του Γιάννη Αλαφούζου για τη θέση του CEO στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με προφίλ που «πατάει» ως τώρα περισσότερο στη διοίκηση μεγάλων οργανισμών παρά στο ποδοσφαιρικό περιβάλλον.

Είναι απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός) και έχει πίσω του μια επαγγελματική πορεία άνω των δύο δεκαετιών, με βασικό πεδίο την πληροφορική και το μάνατζεντ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πιο κομβική φάση της καριέρας του συνδέεται με τη Hewlett Packard, όπου παρέμεινε για 19 χρόνια, αναλαμβάνοντας θέσεις υψηλής ευθύνης. Μεταξύ άλλων διετέλεσε γενικός διευθυντής στην Ελλάδα, ενώ είχε και διεθνή ρόλο ως CEO σε αγορές εκτός συνόρων, αποκτώντας εμπειρία σε απαιτητικά και πολυσύνθετα επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Το 2017 μετακινήθηκε στο Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ), όπου αποτέλεσε ένα από τα βασικά στελέχη της διοικητικής του δομής. Ως εντεταλμένος σύμβουλος, μέλος του Δ.Σ. και αναπληρωτής CEO, συμμετείχε ενεργά στην οργάνωση και την εξέλιξη του φορέα, με άμεση εμπλοκή στη διαχείριση σημαντικών κρατικών συμμετοχών και επενδυτικών σχεδίων.

Παράλληλα, είχε παρουσία και στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΛΠ, εκπροσωπώντας το Υπερταμείο σε έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς της χώρας.

Η μετάβασή του στον Παναθηναϊκό αποτυπώνει μια επιλογή που δίνει έμφαση στη δομή και την οργάνωση, ενώ ο ρόλος του δεν θα περιορίζεται στην καθημερινή διαχείριση, αλλά επεκτείνεται στη διαμόρφωση ενός πιο σταθερού και σύγχρονου διοικητικού μοντέλου».