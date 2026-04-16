Παναθηναϊκός: «Μπήκε» ο Κοντούρης, διαθέσιμος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό - iefimerida.gr

Διαθέσιμος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι ο 21χρονος παίκτης του Παναθηναϊκού Σωτήρης Κοντούρης.



Η πρωινή προπόνηση των «πρασίνων» έγινε με παρουσία του Σωτήρη Κοντούρη, με τον 21χρονο μέσο να ξεπερνάει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες δύο εβδομάδες.



Πλέον είναι διαθέσιμος για το μεγάλο κυριακάτικο (19/4, 21:00), ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για τη 2η αγωνιστική των play off.

Στην προπόνηση του Παναθηναϊκού και ο Τουμπά

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησε τακτική και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Στο πρόγραμμα συμμετείχε και ο Αχμέντ Τουμπά που επέστρεψε απ' την άδεια που είχε πάρει για ένα προσωπικό θέμα.

Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ-Μπράουν, ατομικό ο Τζούριτσιτς, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Ντέσερς, Σισοκό.