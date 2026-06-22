Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Και επίσημα δικός του ο Τσάπρας [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας είναι και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού, μέχρι και το καλοκαίρι του 2030, όπως έκανε γνωστό η ΠΑΕ με ανακοίνωσή της.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν γνωστό ότι οι δύο πλευρές είχαν ξεκινήσει επαφές και αυτές ήταν σε πολύ καλό πλαίσιο. Από την ώρα και τη στιγμή που ο ταλαντούχος μπακ έδειξε ότι θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό οι διαδικασίες έγιναν ακόμα πιο γρήγορες. Έτσι, λοιπόν, ο Έλληνας αμυντικός πέρασε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό που θα έχει διάρκεια, μέχρι και το καλοκαίρι του 2030.

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Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας τη σεζόν που πέρασε ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες στη θέση που αγωνίζεται. Μιας και έκανε πράγματα και θαύματα με τον Λεβαδειακό και έβαλε και εκείνος την... υπογραφή του στην σπουδαία πορεία που είχε η ομάδα της Βοιωτίας.

Παναθηναϊκός: Αναλυτικά η ανακοίνωση για την απόκτηση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα από τον Λεβαδειακό. Ο 24χρονος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών κι έρχεται στο Τριφύλλι για να ενισχύσει την άμυνα αλλά και το ελληνικό στοιχείο της ομάδας.

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Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας γεννήθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2001 στη Λιβαδειά. Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα σε ακαδημίες της Βοιωτίας, ενώ πέρασε για ένα φεγγάρι και από τα τμήματα υποδομής της ΑΕΚ, προτού επιστρέψει στη γενέτειρά του για λογαριασμό του Λεβαδειακού.

Εκεί άρχισε να κεντρίζει το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κόσμου καθώς οι εμφανίσεις του ήταν εντυπωσιακές, ιδίως με την Κ19 του Λεβαδειακού τη σεζόν 2018-19.

Την επόμενη αγωνιστική περίοδο, στις 25 Οκτωβρίου 2019 και σε ηλικία 18 ετών, πραγματοποίησε το επαγγελματικό ντεμπούτο του στη Super League 2 απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ τη σεζόν 2021-22 καθιερώθηκε ως βασικός στην άμυνα του Λεβαδειακού.

Επί μια πενταετία αποτέλεσε το σημείο αναφοράς στα μετόπισθεν των Βοιωτών, όχι μόνο για τις ανασταλτικές αλλά και για τις δημιουργικές ικανότητές του. Το φανερώνουν οι 26 ασίστ που έχει στο ενεργητικό του σε 167 συμμετοχές (εκ των οποίων 87 σε επίπεδο Super League) με τη φανέλα του Λεβαδειακού, ενώ έχει σκοράρει και 13 γκολ.

Συνέβαλε τα μέγιστα στις δύο ανόδους των Βοιωτών στη μεγάλη κατηγορία το 2022 και το 2024, ενώ έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο και στην εντυπωσιακή πορεία του Λεβαδειακού την περασμένη σεζόν τόσο στο πρωτάθλημα (5η θέση στην κανονική περίοδο) όσο και στο Κύπελλο (ημιτελικά). Το γεγονός αυτό τον μετέτρεψε σε μεταγραφικό "μήλο της Έριδος", όμως ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να τον ντύσει στα πράσινα.

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Καλωσορίζουμε τον Τριαντάφυλλο στην οικογένεια του Παναθηναϊκού».