Παναθηναϊκός, μεταγραφές: «Κλείδωσε» του Ντε Φράι που... προβάρει τα «πράσινα» [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός, όπως αποκαλύπτει γνωστός δημοσιογράφος, φέρεται να έδωσε τα χέρια με τον Στέφαν Ντε Φράι.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τον μεταγραφικό του σχεδιασμό και, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται από την Ιταλία, βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την ολοκλήρωση μίας μεταγραφής που ανεβάζει επίπεδο την αμυντική του γραμμή.

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Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα αναφέρει πως οι «πράσινοι» έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία με τον Στέφαν Ντε Φράι, με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό να ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του «τριφυλλιού» μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Συμβόλαιο με τον Ντε Φράι μέχρι το 2028

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο 33χρονος στόπερ θα έχει διάρκεια τριών ετών, ενώ οι ετήσιες απολαβές του θα φτάνουν τα τρία εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για μία συμφωνία που αποδεικνύει τη διάθεση του Παναθηναϊκού να επενδύσει σε ποδοσφαιριστές με παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς ο Ντε Φράι έχει καταγράψει σπουδαία πορεία με τις φανέλες της Λάτσιο, της Ίντερ και της Εθνικής Ολλανδίας.

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Τι φέρνει αγωνιστικά ο Ντε Φράι

Πέρα από το βαρύ βιογραφικό του, ο Ντε Φράι έρχεται να προσφέρει στοιχεία που έλειψαν από τον Παναθηναϊκό σε αρκετά σημεία της περασμένης σεζόν.

Διαθέτει εξαιρετική αντίληψη του παιχνιδιού, είναι ιδιαίτερα δυνατός στις τοποθετήσεις του, ενώ ξεχωρίζει για την ικανότητά του να «διαβάζει» τις φάσεις πριν αυτές εξελιχθούν. Παράλληλα, αποτελεί στόπερ με πολύ καλή πρώτη πάσα, στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά την ανάπτυξη της ομάδας από την άμυνα.

Η εμπειρία του από δεκάδες αγώνες Champions League και Serie A προσθέτει προσωπικότητα και ηγετικά χαρακτηριστικά σε μία γραμμή που καλείται να σηκώσει μεγάλο βάρος τη νέα αγωνιστική περίοδο.