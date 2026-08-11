Παναθηναϊκός, μεταγραφές: Σενάριο στην Ισπανία για πρόταση στον Ιβάν Μαρτίν -H θέση του «τριφυλλιού» - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει μια ακόμα κίνηση για τον χώρο του κέντρου και στην Ισπανία κάνουν λόγο για πρόταση στην Χιρόνα για τις υπηρεσίες του Ιβάν Μαρτίν.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στα «κόκκινα», αφού εκτός από τα αγωνιστικά και την ρεβάνς κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 (11/8 20:30), συνεχίζεται και η προσπάθεια ενίσχυσης της ομάδας με μια ακόμα προσθήκη στα χαφ.

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Όπως αναφέρουν σενάρια από την Ισπανία, οι πράσινοι έχουν εντοπίσει τον στόχο τους που θεωρούν πως θα καταφέρει να κάνει την διαφορά στα χαφ της ομάδας και το όνομα αυτού είναι Ιβάν Μαρτίν. Μάλιστα όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, οι «πράσινοι» έχουν ήδη καταθέσει πρόταση στην Χιρόνα για την απόκτηση του.

Παναθηναϊκός: Το απόσπασμα από την Ισπανία για Ιβάν Μαρτίν

«Η Σανταντέρ και η Βαγιεκάνο έχουν ρωτήσει για τον ποδοσφαιριστή, αλλά δεν είναι οι μόνες που ενδιαφέρονται. Ο Βάσκος παίκτης έχει, επίσης, δύο προσφορές από την Τουρκία και μία από τον Παναθηναϊκό. Θα περιμένει για να πάρει την καλύτερη απόφαση για την καριέρα του».

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Ο Ιβάν Μαρτίν, 27 ετών και ύψους 1,78 μ., αποτελεί βασικό στέλεχος της Χιρόνα, στην οποία αγωνίζεται από το 2023, όταν και αποκτήθηκε από τη Βιγιαρεάλ. Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 35 συμμετοχές και 2.540 λεπτά, έχοντας μία ασίστ.

Η παρουσία του στη Χιρόνα είναι πλέον ιδιαίτερα σημαντική, καθώς βρίσκεται μεταξύ των 15 παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία του συλλόγου, ενώ την περσινή περίοδο ήταν ο μέσος με τον μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής στην ομάδα. Ο Ισπανός χαφ δεσμεύεται με τη Χιρόνα έως το 2028 και ξεχωρίζει για την ικανότητά του στο passing game.

Διαψεύδει τις φήμες για Μαρτίν ο Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός παρόλα αυτά, διαψεύδει κατηγορηματικά τις φήμες που κυκλοφόρησαν από την Ισπανία, αναφέροντας πως δεν έχουν καμία βάση αλήθειας.

«το δημοσίευμα στο εξωτερικό περί ενδιαφέροντος για τον Ιβάν Μαρτίν δεν έχει καμία βάση αλήθειας», ενημέρωσε το «τριφύλλι», το οποίο συνεχίζει να ψάχνει την καλύτερη δυνατή λύση για τον χώρο του κέντρου.