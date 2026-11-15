Παναθηναϊκός AKTOR-Κολοσσός Ρόδου 78-73: Πήρε αυτό που ήθελε χωρίς να φορτσάρει, πριν τη διπλή αγωνιστική [βίντεο]

Εύκολο μεσημέρι είχε ο Παναθηναϊκός AKTOR απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου (78-73), για την 7η αγωνιστική της Basket League.

Μία άτυπη ρεβάνς για την ήττα στην περασμένη αγωνιστική περίοδο, πήρε ο Παναθηναϊκός AKTOR από τον Κολοσσό Ρόδου. Οι «πράσινοι» αγωνίστηκαν χωρίς τους Ματίας Λεσόρ και Μπράνκου Μπάντιο, αλλά είδαν τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να επιστρέφει στη δράση.

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Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπορεί να μη φόρτσαρε επί της ουσίας ποτέ, αλλά είχε τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης, φτάνοντας στο τελικό 78-73, για την 6η νίκη σε 7 παιχνίδια.

Με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να εκμεταλλεύεται την ευκαιρία και να ανοίγει το rotation, ενόψει διπλής αγωνιστικής σε Μπολόνια και Κάουνας. Ο Κέντρικ Ναν ήταν διψήφιος με 11 πόντους σε 16 λεπτά, ενώ ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις αγωνίστηκε μόλις 12'23'' στο πλαίσιο της ξεκούρασης.

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Πρώτος σκόρερ των «πρασίνων» ήταν ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 14 στην επιστροφή του, ενώ για τον Κολοσσό Ρόδου, που αγωνίστηκε χωρίς τον Σι Τζέι Χάρις, τα 9/30 τρίποντα ήταν ένα ποσοστό που δεν του επέτρεψε να διεκδικήσει περισσότερα

«Καθάρισε» από νωρίς ο Παναθηναϊκός AKTOR

Ο Ομπράντοβιτς παρέταξε εξ αρχής σχήμα με τρεις φόργουορντ, έχοντας τον Μήτογλου στο «5» και οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ιδανικά την αναμέτρηση, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του φαβορί. Από το 12-12 (6') και έπειτα, ο Παναθηναϊκός AKTOR ήταν απόλυτος κυρίαρχος στην αναμέτρηση.

Η διαφορά έφτασε σε διψήφια επίπεδα (26-15, 10') και παρέμεινε εκεί, μιας και οι παίκτες του Λυκογιάννη δημιούργησαν σουτ αλλά ήταν πολύ άστοχοι. Ο Κολοσσός έφτασε να έχει 15 επιθετικά ριμπάουντ μετά από 28 λεπτά παιχνιδιού, αλλά μόλις 6/24 τρίποντα.

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Κανείς από τους δύο προπονητές δεν ήταν απόλυτα ευχαριστημένος, αλλά ο Παναθηναϊκός AKTOR ήθελε απλώς να κάνει τη δουλειά αυτό το μεσημέρι της Κυριακής. Οι «πράσινοι» διατηρήθηκαν σε απόσταση διψήφιων τιμών (58-46, 28'), με τον Μωραΐτη να στέλνει με buzzer beater την ομάδα του στο +18 (66-48, 30').

Ό,τι ακολούθησε ήταν μία τυπική διαδικασία και για τις δύο ομάδες, με τον Ομπράντοβιτς να βλέπει τους παίκτες του να παίρνουν τη νίκη με 78-73.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 45-35, 66-48, 78-73.

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Επιστροφή στις νίκες για το Περιστέρι του Βασίλη Ξανθόπουλου

Το Περιστέρι υποχρέωσε στην πέμπτη διαδοχική ήττα τη Μύκονο και έφτασε σε ρεκόρ 4-3, αφήνοντας τους Νησιώτες στο 1-6.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου απλοποίησε την υπόθεση νίκη στο δεύτερο ημίχρονο και έφτασε στο τελικό 84-67, έχοντας τον Τάι Νίκολς πρώτο σκόρερ φυσικά. Ο Αμερικανός σκόραρε 17 πόντους, με τον Νόα Φραϊντέλ να προσθέτει άλλους 11.

Τα δεκάλεπτα: 21-10, 35-35, 61-49, 84-67.