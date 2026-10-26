Παναθηναϊκός: Ο κατά συρροήν σκόρερ... Σίριλ Ντέσερς, πυγμάχος του BBC, που κάποτε έχασε το φως του και προπονούσε ένας φούρναρης [βίντεο] - iefimerida.gr

Μπορεί να τον λένε Σιρίλ ή Σιριέλ ή Σίριλ, αλλά για τον Παναθηναϊκό, ο Σίριλ Ντέσερς είναι ο serial killer, δηλαδή ο «κατά συρροήν δολοφόνος» της επίθεσης.

Το όνομα Cyriel προφέρεται στα ελληνικά ως Σιρίλ ή Σιριέλ, αλλά τις περισσότερες φορές ο Ντέσερς αποκαλείται Σίριλ από τους Έλληνες δημοσιογράφους. Πρόκειται για όνομα φλαμανδικής/ολλανδικής προέλευσης και αντιστοιχεί στο ελληνικό Κύριλλος.

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Ο Ντέσερς έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά για τον Παναθηναϊκό και στον Βόλο, καθώς πέτυχε το νικητήριο γκολ απέναντι στην ομώνυμη ομάδα. Γκολ νούμερο εννέα, σε δεκατέσσερις συμμετοχές φέτος, απολογισμός κάθε άλλο παρά κακός για τον Ντέσερς.

Ο Ντέσερς μεγάλωσε στο μικρό βελγικό χωριό Βέκμααλ, στην επαρχία Λίμπουργκ — μια περιοχή που δεν φημίζεται για την ανάδειξη ποδοσφαιριστών και, σύμφωνα με τους ντόπιους, φιλοξενεί περισσότερες αγελάδες παρά ανθρώπους.

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Ο φούρναρης από την κωμόπολη Χέερς ήταν ο προπονητής του

Πρώτος προπονητής του ήταν κάποιος Χέντρικ Σβέρτεν. Αν τον αναζητήσετε ως προπονητή, μάλλον δεν θα τον βρείτε, καθώς ήταν και παραμένει φούρναρης στη γειτονική κωμόπολη Χέερς. Συνήθιζε να παραδίδει ψωμί στους γονείς του Ντέσερς όταν ο Σίριλ ήταν μόλις πέντε ή έξι ετών. Όταν η τοπική ομάδα στο χωριό όπου μεγάλωσε ο Ντέσρς, χρειάστηκε κάποιον να προπονεί την ομάδα, ζήτησαν από τον Σβέρτεν να αναλάβει την ευθύνη. Εκείνος ανέλαβε την προπόνηση του μελλοντικού επιθετικού του Παναθηναϊκού και της εθνικής Νιγηρίας για δύο χρόνια, κατά τα πρώτα στάδια της ποδοσφαιρικής του εξέλιξης.

Λόγω της απαιτητικής δουλειάς του ως φούρναρης, ο Σβέρτεν δεν μπορούσε να παρευρίσκεται στους αγώνες του Σαββάτου, με αποτέλεσμα η σύζυγός του, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα για το ποδόσφαιρο, να αναλαμβάνει τη διαχείριση της ομάδας τις ημέρες των αγώνων.

Έτσι έκανε τα πρώτα του βήματα ο σκόρερ του Παναθηναϊκού, αυτός για τον οποίο κάποτε το BBC έγραψε ότι «θύμιζε πυγμάχο που χορεύει μέσα στο ρινγκ, παίζοντας με έναν αντίπαλο που έδειχνε εντελώς χαμένος», αναφερόμενο στην εμφάνισή του σε ένα ματς με τη φανέλα των Ρέιντζερς κόντρα στη Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη αφού είχε πετύχει ένα γκολ και είχε μοιράσει μια εξαιρετική ασίστ.

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Ο φετινός απολογισμός του στον Παναθηναϊκό είναι προς στιγμήν εξαιρετικός. Τρία γκολ στη Super League, άλλα τόσα στα προκριματικά του Conference League και άλλα τρία στη League Phase του Conference League.

Μπήκε για τα καλά και στις καρδιές των φίλων του Παναθηναϊκού όχι μόνο για τα γκολ που βάζει αλλά και για το γεγονός ότι προτίμησε να βρέχεται στο Πανθεσσαλικό παρά να φορέσει μπουφάν χωρίς το τριφύλλι. Μάρτυρας αδιάψευστος, το βίντεο που ακολουθεί.

Το απίθανο ρεκόρ των 9 δευτερολέπτων

Ο γιος της αεροσυνοδού από τη Νιγηρία και ενός Βέλγου ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, κρατά ακόμα το ρεκόρ των 9 δευτερολέπτων το οποίο αφορά το γρηγορότερο γκολ που έχει σημειωθεί ποτέ σε δεύτερο ημίχρονο ευρωπαϊκού αγώνα.

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Το ιστορικό αυτό επίτευγμα σημειώθηκε στις 28 Απριλίου 2022 και αναδείχθηκε επίσημα από την UEFA. Τότε ο Νιγηριανός επιθετικός αγωνιζόταν στη Φέγενορντ. Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού του UEFA Conference League απέναντι στη Μαρσέιγ με τελικό σκορ 3-2, ο Ντέσερς εκμεταλλεύτηκε ένα τραγικό λάθος της γαλλικής άμυνας αμέσως μετά τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου και σκόραρε ακριβώς 9 δευτερόλεπτα μετά την επανέναρξη του παιχνιδιού.

Μια από τις πιο παράξενες αλλαγές στο ποδόσφαιρο

Τον Οκτώβριο του 2024, έγραψε ιστορία ως πρωταγωνιστής σε μια από τις πιο παράξενες αλλαγές ποδοσφαιριστή. Συγκεκριμένα, ενώ έπαιζε στη Ρέιντζερς σε έναν αγώνα του Europa League εναντίον της Στεάουα Βουκουρεστίου στο Άιμπροξ, ο Νιγηριανός επιθετικός δέχτηκε ένα χτύπημα στο μάτι, με αποτέλεσμα να χάσει προσωρινά την όρασή του.

Λόγω της έντασης και της αδυναμίας του να δει, ο Ντέσερς αντέδρασε πολύ συναισθηματικά και αποχώρησε μόνος του από τον αγωνιστικό χώρο χωρίς καμία προειδοποίηση. Με δάκρυα στα μάτια και κατευθύνθηκε κατευθείαν στη φυσούνα, χωρίς να περιμένει τις οδηγίες του τεχνικού τιμ.

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Η απρόσμενη κίνησή του ανάγκασε τον προπονητή του, Φιλίπ Κλεμάν, να προχωρήσει σε εσπευσμένη αλλαγή βάζοντας στη θέση του τον Χαμζά Ιγκαμάν.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Κλεμάν ξεκαθάρισε ότι ο Ντέσερς ζήτησε αμέσως συγγνώμη, αποδίδοντας την αντίδρασή του στο σοκ του τραυματισμού και στο πάθος του για το παιχνίδι.