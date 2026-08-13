Παναθηναϊκός: Η Ομόνοια ρώτησε για τον Τάσο Μπακασέτα, σύμφωνα με ΜΜΕ της Κύπρου - iefimerida.gr

Ο Τάσος Μπακασέτας είναι εκτός πλάνων στον Παναθηναϊκό και η Ομόνοια φαίνεται πως έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για την περίπτωση του.

Η κυπριακή ομάδα βρίσκεται στην αγορά για την ενίσχυση της στην θέση του 10 και ο Τάσος Μπακασέτας μοιάζει ως μια ιδανική ευκαιρία στην αγορά, για έναν παίκτη από το πάνω ράφι.

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Ο 33χρονος πρόκειται για μια περίπτωση που οι διοικούντες της ομάδας έχουν ξεχωρίσει, ενώ όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, έχει γίνει και η πρώτη διερευνητική κίνηση.

Τάσος Μπακασέτας: Επικοινωνία της Ομόνοιας με τον Κοτσόλη

Σύμφωνα λοιπόν με το Meridian Sports η Ομόνοια έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Στέφανο Κοτσόλη από τον Παναθηναϊκό, με σκοπό νε εξετάσει τις συνθήκες για μια πιθανή μεταγραφή του Έλληνα άσου στην ομάδα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια παραπάνω εξέλιξη, όμως το ενδιαφέρον της ομάδας του Χένινγκ Μπεργκ είναι πραγματικό και αναμένεται να υπάρξουν άμεσα εξελίξεις στην υπόθεση.

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Το πρόβλημα που φαίνεται να υπάρχει μέχρι στιγμής είναι το υψηλό συμβόλαιο του Τάσου Μπακασέτα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει ο Κυπριακός σύλλογος.