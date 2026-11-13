 Παναθηναϊκός AKTOR: Η γιαγιά με την πράσινη φανέλα που έκλεψε την παράσταση και γνώρισε την αποθέωση στο T-Center [εικόνες]
ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η γιαγιά με την πράσινη φανέλα που έκλεψε την παράσταση και γνώρισε την αποθέωση στο T-Center [εικόνες]

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Η viral γιαγιά του Παναθηναϊκού AKTOR στο Telekom-Center
Η viral γιαγιά του Παναθηναϊκού AKTOR στο Telekom-Center / Φωτογραφία: ΙΝΤΙΜΕ

Μία ηλικιωμένη φίλαθλος του Παναθηναϊκού AKTOR έκλεψε την... παράσταση πριν το παιχνίδι ανάμεσα στους «πράσινους» και την Μπαρτσελόνα στο Telekom-Center.

Το μπάσκετ δεν γνωρίζει ηλικίες και μια ξεχωριστή παρουσία στις εξέδρες του T-Center φρόντισε να το αποδείξει, λίγο πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μπαρτσελόνα για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

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Μια ηλικιωμένη φίλαθλος των «πράσινων», φορώντας τη φανέλα της αγαπημένης της ομάδας, κατάφερε να τραβήξει πάνω της τα βλέμματα και να γίνει το πρόσωπο της στιγμής, με τους υπόλοιπους φιλάθλους να την αποθεώνουν.

Η viral γιαγιά του Παναθηναϊκού που αποθεώθηκε πριν από την Μπαρτσελόνα

Η παρουσία της στις εξέδρες δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η ηλικιωμένη οπαδός γνώρισε θερμή υποδοχή από τον κόσμο του «τριφυλλιού», δημιουργώντας ένα όμορφο στιγμιότυπο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

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Φωτογραφίες: INTIME
Φωτογραφίες: INTIME

Η εικόνα της με την πράσινη φανέλα έγινε viral, υπενθυμίζοντας ότι η αγάπη για μια ομάδα μπορεί να ενώνει διαφορετικές γενιές και πως οι πιο αυθεντικές στιγμές του αθλητισμού δεν εκτυλίσσονται πάντοτε μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ.

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