Ο επίδοξος πρωταθλητής Παναθηναϊκός και η διαφορά με την εποχή Γιοβάνοβιτς - iefimerida.gr

Μπορεί ο Παναθηναϊκός του Τζέικομπ Νίστρουπ να βάλει τέλος στα «πέτρινα χρόνια» του «τριφυλλιού» και να φτάσει να πιει νερό στην πηγή του πρωταθλητισμού που πλησίασε πριν από τέσσερα χρόνια η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς;

Η αλήθεια είναι ότι η κυριαρχική επικράτηση του Παναθηναϊκού στο αθηναϊκό ντέρμπι με την ΑΕΚ, δεν πιστοποίησε απλά τις φετινές πολύ μεγάλες δυνατότητες των «πράσινων», αλλά παράλληλα φανέρωσε και μια σημαντική παράμετρο που διαφοροποιεί τη φετινή δυναμική των πρωτοπόρων της Super League, σε σχέση με τον Παναθηναϊκό του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που άγγιξε το όνειρο της επιστροφής στην κορυφή τη σεζόν 2022-23.

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Η αλήθεια είναι, βέβαια, ότι εκείνο το εντυπωσιακό ξεκίνημα της συγκεκριμένης χρονιάς (όταν στα χέρια του νυν ομοσπονδιακού τεχνικού ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα σερί δέκα συνεχόμενων νικών στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος, καταρρίπτοντας ένα «στοιχειωμένο» ρεκόρ που κράταγε από την εποχή του Χουάν Ραμόν Ρότσα) καθιστά κάπως... συγκρατημένους τους φίλους των «πράσινων» όποτε επιχειρούν να ψελλίσουν τη φράση «πάμε για πρωτάθλημα».

Άλλο ταβάνι ο Παναθηναϊκός του Ιβάν, άλλο αυτός του Νίστρουπ

Αν θέλουμε, ωστόσο, να είμαστε ποδοσφαιρικά ρεαλιστές, πλην της βαθμολογικής σύγκρισης που μπορεί να γίνει ανάμεσα στους δύο... επίδοξους πρωταθλητές Παναθηναϊκούς της τελευταίας 15ετίας, οι συγκεκριμένες εκδοχές του «τριφυλλιού» συνδέονται από ελάχιστες ομοιότητες.

Αρχικά είναι οφθαλμοφανές ότι η ομάδα του Ιβάν... τρυπούσε διαρκώς το ταβάνι της, έχοντας ένα ρόστερ εμφανώς χαμηλότερης ποιότητας από το τωρινό, ενώ η εικόνα των «πράσινων» στο πρώτο τετράμηνο της θητείας του Τζέικομπ Νίστρουπ σε πείθει ότι υπάρχουν ακόμη μεγάλα περιθώρια βελτίωσης.

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Σκεφτείτε απλά, πόσο καλύτερος μπορεί να είναι σε 1-2 μήνες ο Σαντίνο Αντίνο, ο Αργεντίνος «μάγος» που διέλυσε κάθε αμυντικό πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς στην κυριακάτικη μονομαχία με την ΑΕΚ. Αναλογιστείτε πόσο απέχει ακόμη ο Λιβάι Γκαρσία από την καλύτερη εκδοχή του δικού του εαυτού.

Άλλες εντελώς οι προδιαγραφές πρωταθλητισμού μιας ομάδας που είχε ως πρώτα βιολιά στη σύνθεσή της τον Πέρεθ, τον Χουάνκαρ, τον Σπόραρ, τον Κουρμπέλη, ή τον Τσέριν και άλλες εντελώς της φετινής με ποδοσφαιριστές που κουβαλούν το βιογραφικό του Ντε Φράι και του Ντέσερς, ή το ταλέντο του Τεττέη, του Κάνγκουα, του Λιβάι, του Αντίνο.

Ουδείς μπορεί να εθελοτυφλεί με τον φετινό Παναθηναϊκό

Κανείς δεν μπορεί να υπογράψει από αρχές Νοεμβρίου... συμβόλαιο πρωταθλητισμού. Ουδείς, όμως, μπορεί να εθελοτυφλεί και να μην αναγνωρίζει την αγωνιστική δυναμική που εμφανίζει ο φετινός Παναθηναϊκός του Τζέικομπ Νίστρουπ.

Ακόμη και η πρωτόγνωρη (για τα δεδομένα του οργανισμού) ωριμότητα με την οποία αντέδρασαν οι «πράσινοι» μετά από την αποκαρδιωτική εμφάνιση του «Γεώργιος Καραϊσκάκης», αποτελεί ένα επιπλέον πολύ σοβαρό δείγμα... μετάλλαξης προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση η συναισθηματική προτροπή «πάμε για πρωτάθλημα» που ακουγόταν προηγούμενες φορές χωρίς να συνοδεύεται από ποδοσφαιρικά επιχειρήματα, φέτος μοιάζει πιο ρεαλιστική από ποτέ!