Παναθηναϊκός - Χράντετς 2-2: Σόου Τεττέη και μετά... αδιανόητο χαρακίρι! [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Ανδρέας Τεττέη έκανε πάρτι, αλλά ο Παναθηναϊκός δέχτηκε δύο γκολ μετά το 90', και το 2-2 με τη Χράντετς Κράλοβε αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς.

Το σόου του Τεττέη δεν ήταν αρκετό. Ο Παναθηναϊκός σπατάλησε ένα ημίχρονο, είδε τον φορ του να πετυχαίνει δύο προσωπικά γκολ στο δεύτερο, και εκεί που έμοιαζε με το ένα πόδι στη League Phase του Conference League, θα παίξει τα… ρέστα του στην Τσεχία.

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Κακός για ένα ημίχρονο ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το πόδι στο… γκάζι. Ο Λιβάι έκανε το πρώτο του σουτ πριν συμπληρωθεί ένα λεπτό, με τους «πράσινους» να έχουν την μπάλα στα πόδια τους, χωρίς όμως να δημιουργούν κάποια μεγάλη στιγμή.

Μάλιστα, ο Νίστρουπ αναγκάστηκε να αλλάξει τον δεξιό του μπακ στο 25λεπτο, με τον Τσάπρα να βγαίνει αναγκαστικά και τον Κάτρη να περνάει στη θέση του. Όσο κυλούσε ο χρόνος ο Παναθηναϊκός έπεφτε, με το λάθος του Πένια και την κακή πάσα προς τον Καμαρά να δημιουργεί κίνδυνο, αλλά το σουτ του Σλόντσικ να βρίσκει στα σώματα στο 27'.

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Ένα νέο λάθος του Καμαρά στο 35' έφτιαξε τη μεγαλύτερη στιγμή της Χράντετς. Ο Βαν Μπιούρεν σούταρε αλλά η μπάλα βρήκε στο δοκάρι, με τον Λιβάι Γκαρσία να χάνει την καλύτερη ευκαιρία των γηπεδούχων λίγα λεπτά αργότερα, όταν πλάσαρε άσχημα στην κόντρα, αντί να πασάρει στον αμαρκάριστο Τεττέη.

Απίθανος Τεττέη, αλλά ο Παναθηναϊκός τα έκανε μαντάρα

Ο προβληματικός ως προς τη δημιουργία Παναθηναϊκός ήταν φανερό ότι χρειαζόταν κάτι διαφορετικό στο δεύτερο μέρος. Αυτό δεν ήταν παρά οι εμπνεύσεις του Ανδρέα Τεττέη.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε από τα δικά του πόδια στο 54', με το σουτ του Έλληνα επιθετικού να αποκρούεται με δυσκολία από τον Ζαντραζίλ.

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Και μετά ξεκίνησε το σόου. Ο Τεττέη με κίνηση πίβοτ και το σουτ του να κοντράρει στην πλάτη ενός αμυντικού της Χράντετς, έγραψε το 1-0 με ένα προσωπικό γκολ στο 55'. Ενώ έξι λεπτά αργότερα χτύπησε ξανά για το 2-0, με ένα φανταστικό τσίμπημα στην μπάλα, μετά την πάσα του Τσιριβέγια.

Το ματς που έκανε ο διεθνής σέντερ φορ ήταν εξωπραγματικό, κρατώντας όλον τον Παναθηναϊκό ψηλά με τις μονομαχίες που έδινε. Η άμυνα των φιλοξενούμενων δεν μπορούσε να τον αντιμετωπίσει, με τον ίδιο να χάνει την ευκαιρία για χατ τρικ, όταν το πλασέ του σταμάτησε στον Ζαντραζίλ μετά τη δημιουργία του Πελίστρι στο 71'.

Οι Τσέχοι είχαν τις στιγμές τους, ψάχνοντας τη φάση που θα τους ξαναέβαζε στο ματς αλλά και στο κόλπο της πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς, ωστόσο δεν είχαν μια καλή τελική.

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Μια τέτοια ήταν στο 88', όταν ένα σουτ αποκρούστηκε από τον Πένια, με τη βοήθεια του δοκαριού, αλλά ένα πολύ... κρύο γκολ στο 90', με τον Ουμάρ να σκοράρει, σε μια φάση που ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για φάουλ στο ξεκίνημα.

Η έξοδος του Τεττέη ένεκα της κούρασης έριξε τον Παναθηναϊκό στα μέτρα στο γήπεδο, κάτι που τελικά η ομάδα του Νίστρουπ πλήρωσε και με το παραπάνω.

Για να έρθει το απόλυτο… χαρακίρι. Ο Καμαρά έκανε φάουλ έξω από την περιοχή σε πολύ καλό σημείο. Η εκτέλεση βρήκε στο τείχος, η μπάλα έμεινε… ζωντανή και ο Ουμάρ σκόραρε ξανά, για να ισοφαρίσει ακριβώς πριν τη λήξη.

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Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι, Φαν Ντρόγκελεν, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Καμαρά, Ταμπόρδα, Λιβάι Γκαρσία, Αντίνο, Τεττέη.

Χράντετς Κράλοβε (Ντάβιντ Χόραϊς): Ζαντραζίλ, Τσεχ, Τσιχάκ, Ούχριντσατ, Χόρακ, Νάντσακ, Νταρίντα, Λούντβιτσεκ, Σλόντσικ, Βαν Μπιούρεν, Μίχαλικ.