Παναθηναϊκός: «Φουλάρει» για Ετιέν Καμαρά - iefimerida.gr

Σε μία ιδιαίτερα «ψαγμένη» επιλογή προχωράει ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση του κεντρικού μέσου, καθώς είναι σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του 22χρονου χαφ, Ετιέν Καμαρά.

Ο πανύψηλος (1,91μ.) κεντρικός μέσος διαθέτει ένα πολύ ενδιαφέρον αγωνιστικό «πακέτο» το οποίο έχει ήδη εγκρίνει ο Ράφα Μπενίτεθ, καθώς μπορεί να υπηρετήσει τόσο το «6», όσο και το «8», ενώ είναι σε θέση να προσφέρει έξτρα αθλητικότητα, ύψος, ένταση και δύναμη στον άξονα της μεσαίας γραμμής του Παναθηναϊκού.

Την εφετινή σεζόν  έχει καταγράψει 26 συμμετοχές με 1 γκολ και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Σαρλερουά, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027.

Ξεκίνησε την καριέρα του στην ερασιτεχνική Τορσί κι ακολούθως πέρασε απ’ την Ακαδημία της Ανζέ και τη Χάντερσφιλντ. Η αγγλική ομάδα τον παραχώρησε το καλοκαίρι του 2023 στην Ουντινέζε αντί 2 εκατ. ευρώ για να ακολουθήσει λίγους μήνες μετά η μετακόμισή του στη βελγική Jupiler League για λογαριασμό της Σαρλερουά.

Ο Παναθηναϊκός είναι πλέον σε προχωρημένες συζητήσεις με τη βελγική ομάδα (7η στο πρωτάθλημα) και θέλει μέσα στα επόμενα 24ωρα να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

