 Η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League -Η μέρα και η ώρα του αγώνα - iefimerida.gr
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Η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League -Η μέρα και η ώρα του αγώνα

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν με τον κόσμο τους
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν με τον κόσμο τους / INTIME SPORTS / ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ποια είναι η επόμενη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference League, μετά τον εντός έδρας αγώνα των «πρασίνων» με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει ακάθεκτος στο Conference League, καθώς, παρά το γεγονός ότι δυσκολεύτηκε, νίκησε με 2-1 την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, πανηγυρίζοντας την τρίτη νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Πλέον, η ομάδα του Νίστρουπ ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Δανία, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με την Νόρτζελαντ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Conference League. Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και ώρα 22:00.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στην League Phase του Conference League

1η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μπόρατς 2-1
2η αγωνιστική: Καϊράτ – Παναθηναϊκός 1-5
3η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 2-1
4η αγωνιστική: Νόρτζελαντ – Παναθηναϊκός / 26 Νοεμβρίου 2026 (22:00)
5η αγωνιστική: Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός / 10 Δεκεμβρίου 2026 (19:45)
6η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Μπράιτον / 17 Δεκεμβρίου 2026 (22:00)

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