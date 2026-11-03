 Μπήκαν τα πρώτα δοκιμαστικά καθίσματα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού [βίντεο] - iefimerida.gr
ΣΠΟΡ

Μπήκαν τα πρώτα δοκιμαστικά καθίσματα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού [βίντεο]

Τα πρώτα δοκιμαστικά καθίσματα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού
Τα πρώτα δοκιμαστικά καθίσματα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού / Screenshot
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Δείτε το βίντεο από την πορεία των εργασιών στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και την δοκιμαστική τοποθέτηση των καθισμάτων.

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, το οποίο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει γνωστοποιήσει τόσο η πράσινη ΠΑΕ, όσο και ο Δήμος Αθηναίων, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι, προκειμένου να φιλοξενήσει το «τριφύλλι» από τη νέα αγωνιστική περίοδο.

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