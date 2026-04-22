Τι μετράει περισσότερο; Το ίδιο το μπάσκετ ή το... ειδικό βάρος μιας φανέλας; - iefimerida.gr

Ο Αταμάν δεν ήθελε τη Βαλένθια αντίπαλο του Παναθηναϊκού AKTOR, αλλά πλέον καλείται να βρει τρόπους να αντιμετωπίσει το μπάσκετ του Μαρτίνεθ.

«Απόψε η Βαλένθια θα κέρδιζε και τους Λέικερς με το μπάσκετ που έπαιξε. Είναι η ομάδα που μας έχει δυσκολέψει περισσότερο από οποιανδήποτε άλλη στη διάρκεια της σεζόν και δεν θέλω να την αντιμετωπίσουμε ξανά στα playoffs».

Δεν έχουν περάσει και πολλές μέρες από την τελευταία επίσκεψη του Παναθηναϊκού AKTOR στη... διαστημική Roig Arena, τη νεόδμητη έδρα της Βαλένθια. Ήταν 9 Απριλίου, όταν οι εντυπωσιακές «νυχτερίδες» του Πέδρο Μαρτίνεθ είχαν διασύρει αγωνιστικά τους «πράσινους», υποχρεώνοντας τον Εργκίν Αταμάν να τους χρίσει ως τον πιο ανεπιθύμητο αντίπαλο της ομάδας του στα playoffs της Euroleague.

Σύμφωνα με τις δημόσιες τοποθετήσεις τόσο του Τούρκου τεχνικού όσο και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, στο «πράσινο» στρατόπεδο προτιμούσαν τον Ολυμπιακό αντίπαλο στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και όχι το υπέροχο δημιούργημα του κορυφαίου προπονητή της Euroleague.

Διπλωματική τοποθέτηση; Κυνικός ρεαλισμός; Παιχνίδι με το μυαλό του «αιώνιου» αντιπάλου ενόψει της κορύφωσης των φετινών μονομαχιών; Κανείς δεν ξέρει...

Το μπάσκετ της Βαλένθια δεν ταιριάζει στον φετινό Παναθηναϊκό AKTOR

Το σίγουρο είναι ότι το ζευγάρι που οριστικοποιήθηκε με την πρόκριση του «Επτάστερου» επί της Μονακό το βράδυ της Τρίτης, αποτελεί το πιο ελκυστικό από τα τέσσερα που θα κρίνουν τα εισιτήρια για το Final Four του Telekom Center.

O Ολυμπιακός, για παράδειγμα, θα λογίζεται ως αδιαφιλονίκητο φαβορί στη δική του σειρά, είτε αντιμετωπίσει την αποδεκατισμένη Μονακό είτε την προβληματική φετινή Μπαρτσελόνα του Τσάβι Πασκουάλ (το δεύτερο σενάριο μοιάζει πιο λογικό, δεδομένης της... λειψανδρίας στο Πριγκιπάτο).

Από τα άλλα δύο ζευγαρώματα (της Ρεάλ με τη Ζαλγκίρις, και της Φενερμπαχτσέ με τη Χάποελ), κανένα δεν προσεγγίζει σε επίπεδα... μπασκετικής γοητείας τη σύγκρουση της πιο βαριάς φανέλας του ευρωπαϊκού μπάσκετ στη διάρκεια του 21ου αιώνα και της ομάδας που καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς γοήτευσε τους πάντες με το μπάσκετ που παρουσίασε στο παρκέ.

Αυτό το γρήγορο, θεαματικό και με... καταιγιστικό ρυθμό μπάσκετ των δώδεκα παικτών, που είναι βγαλμένο από το πινακάκι ενός προπονητή που φιλοδοξεί να γίνει ο... Γιώργος Μπαρτζώκας των επόμενων ετών. Ένας τεχνικός, δηλαδή, που θα παρουσιάσει ένα μοντέλο ομάδας που θα γίνει... case study για τους ειδικούς του αθλήματος και θα αποτελεί σημείο αναφοράς στις μεταξύ τους συζητήσεις. Ό,τι ακριβώς έχει συμβεί μετά το 2020 με τον Ολυμπιακό που παρουσιάζει ο «Coach B».

Μπορεί ο Εργκίν Αταμάν να αλλάξει άρδην την εικόνα του «τριφυλλιού» μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και να μπορέσει να βρει τα κατάλληλα εμπόδια που θα αναχαιτίσουν το ρυθμό ενός αντιπάλου που λατρεύει να εκτοξεύει τους δείκτες έντασης του παιχνιδιού του σε δυσθεώρατα ύψη;

Η λογική λέει «όχι». Αγωνιστικά η Βαλένθια είναι η λιγότερο συμβατή αντίπαλος για τον﻿ φετινό προβληματικό, σε πολλούς νευραλγικούς τομείς, Παναθηναϊκό. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι οι «πράσινοι» δεν έχουν τύχη να βρεθούν στο... δικό τους Final Four. Το αντίθετο!

Μπορεί η Βαλένθια να κερδίσει πέντε φορές σε μια σεζόν τον Παναθηναϊκό των εκατομμυρίων;

Αν και πολλοί λάτρεις του σύγχρονου αθλητισμού... αποκηρύσσουν σχεδόν εμμονικά όρους όπως «το βάρος μιας φανέλας», έχει αποδειχτεί πολλάκις ότι ομάδες με την κληρονομιά και το DNA του μπασκετικού Παναθηναϊκού δεν μπορείς να τις υποτιμάς ποτέ!

Υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τα επιτεύγματα της Ρεάλ σε όλα τα αθλήματα; Πόσους και πόσους ευρωπαϊκούς τίτλους δεν έχει κατακτήσει η «βασίλισσα» σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, χωρίς να είναι η καλύτερη ομάδα στη διάρκεια μιας σεζόν;

Το ειδικό βάρος της φανέλας, όχι μόνο υφίσταται στον αθλητισμό, αλλά... βαραίνει περισσότερο όσο πλησιάζουμε στα τελικά στάδια διοργανώσεων όπως είναι η Euroleague. Μπασκετικά, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ενδεχομένως να μην είναι σε θέση να κοντράρει τη Βαλένθια.

Μπορεί, όμως, σχετικά εύκολα... να παίξει με το μυαλό της. Να αξιοποιήσει την απειρία των περισσότερων παικτών της σε αυτό το επίπεδο. Άλλη βαρύτητα έχουν τα παιχνίδια της regular season, είτε στο NBA, είτε στην Euroleague και άλλη στα playoffs.

Κι εδώ τίθεται ένα σημαντικό ερώτημα ενόψει της «καυτής» σειράς που θα μας καθηλώσει από την επόμενη εβδομάδα. Μπορεί μια τόσο άπειρη και... άβγαλτη ομάδα όπως η Βαλένθια να κερδίσει πέντε φορές σε μια σεζόν μια αντίπαλο που διαθέτει παίκτες με την προσωπικότητα και τις παραστάσεις του Σλούκα, του Ναν, του Όσμαν, του Χουάντσο;

Θυμίζουμε ότι οι απίθανοι Ισπανοί δεν έχουν χάσει ακόμη παιχνίδι από ελληνική ομάδα από το ξεκίνημα της σεζόν, καθώς μετρούν ένα αδιανόητο 4-0 με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλώνοντας τόσο το Telekom Center, όσο και το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Φαβορί η Βαλένθια απέναντι στον Παναθηναϊκό; Ποτέ...

Μπορούν να επαναλάβουν το συγκεκριμένο κατόρθωμα και τώρα που η μπάλα αρχίζει να... ζεματάει όλο και περισσότερο; Είναι σε θέση να εμφανίσουν την απαιτούμενη πνευματική ισορροπία αλλά και δύναμη που απαιτείται για να πετάξουν εκτός Final Four μια ομάδα με την ιστορία του Παναθηναϊκού AKTOR που τυγχάνει να είναι και οικοδέσποινα της φετινής διοργάνωσης;

Αν τα καταφέρουν, απλά οφείλουμε άπαντες να τους χειροκροτήσουμε, όπως το είχε πράξει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον επίλογο της τελευταίας επίσκεψης των «πράσινων» στην ισπανική πόλη. Ποτέ, μα ποτέ, όμως, δεν θα χρίζαμε τις «νυχτερίδες» φαβορί σε μια μετωπική σύγκρουση με τον Παναθηναϊκό. Σε όποια κατάσταση κι αν βρισκόταν το «τριφύλλι»...