Παναθηναϊκός - Άρης 2-1: Η «πράσινη» παρέλαση συνεχίστηκε και στο Κύπελλο [βίντεο] - iefimerida.gr

Σπουδαία εντός έδρας νίκη με σκορ 2-1 κόντρα στον Άρη πήρε ο Παναθηναϊκός, έχοντας τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στο Κύπελλο Ελλάδος.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την... παρέλαση του στο Κύπελλο Ελλάδος, κάνοντας το απόλυτο σε τρεις αγώνες, έχοντας τρεις νίκες, επικρατώντας εντός έδρας του Άρη με σκορ 2-1 για τη League Phase του θεσμού.

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Οι «πράσινοι» στην αρχική τους 11αδα είχαν πολλές αλλαγές, μιας και κατά νου είχαν και έχουν το ντέρμπι με την ΑΕΚ για τη Super League. Και αυτό όπως ήταν λογικό επόμενο επηρέασε την ομοιογένεια του συνόλου του Γιάκομπ Νίστρουπ. Ωστόσο, ακόμα και έτσι είχαν ευκαιρίες και καλές στιγμές, ώστε να «σκοτώσουν» το ματς πριν καν αυτό πάει στο τέλος. Από την άλλη οι παίκτες του Άρη αν ήταν πιο εύστοχοι θα μπορούσαν να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα από το ματς του ΟΑΚΑ, όμως, ο ﻿Ραστόντερ, με ωραίο τελείωμα στο 89' έκανε τη διαφορά.

Έτσι, λοιπόν, μετά από αυτό το αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός έφτασε τους 9 βαθμούς και είναι στη πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τον Ολυμπιακό που έχει το απόλυτο σε τρεις αγώνες με 9 βαθμούς. Παράλληλα, ο Άρης έμεινε στους 4 βαθμούς στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Παναθηναϊκός - Άρης: Ο... νόμος των γηπεδούχων

Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που μπορούσε να αλλάξει πιο εύκολα και πιο γρήγορα την μπάλα, παρά τις αρκετές αλλαγές που είχε κάνει στην αρχική του 11αδα ο Νίστρουπ.

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Μάλιστα, στο 10' οι «πράσινοι» πήραν το προβάδισμα όταν ﻿από κάθετη πάσα του Λούζα στον Κοντούρη, εκείνος με σπάσιμο της μέσης άδειασε τον Βέλιο και σκόραρε!

Λίγο αργότερα, και πιο συγκεκριμένα στο 14', ο Λούζα από δημιουργός έφτασε κοντά στο να γίνει εκτελεστής, όμως, το σουτ του το σταμάτησε εύκολα ο Βέλιο.

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Στο 15' ήταν η στιγμή του Άρη για να απειλήσει την εστία του Πένια όταν μετά από στημένη φάση ο Φαμπιάνο, έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Ο Παναθηναϊκός παρά τις πολλές αλλαγές προσώπων στην αρχική του 11αδα μπορούσε εύκολα είτε να κρατήσει την μπάλα, είτε να δημιουργήσει ευκαιρίες μπροστά από την αντίπαλη εστία. Όπως φάνηκε και στο 40' όταν

ο Λούζα έβγαλε ακόμη μία πολύ καλή βαθιά πάσα στην πλάτη της άμυνας, ο Πελίστρι έκανε κίνηση, η κεφαλιά του όμως, σχεδόν αμαρκάριστη, έφυγε έξω.



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Ο Άρης παραλίγο να «πληγώσει» τους «πράσινους» στο 44' όταν έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 1-1, μετά από λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού, ο Μπουσαΐντ έδωσε στον Μιρ, που είχε επιλογές, έκανε σουτ, με τον Πένια να το σταματάει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Και κάπως έτσι το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με τους παίκτες του Νίστρουπ να είναι 1-0 μπροστά στο σκορ.

Παναθηναϊκός - Άρης: Ροντέο ως το τέλος

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Άρη να έχει την υπεροχή και τον πρώτο λόγο των κινήσεων. Οι παίκτες του Γρηγορίου έδειξαν ότι μπορούσαν με άνεση να δημιουργήσουν προβλήματα μπροστά από την εστία του Πένια, όπως και έκαναν στο 54', μετά από ωραία σέντρα του Χαρούπα, ο Παπασαραφιανός έκανε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ.

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Στο 60' ο Παναθηναϊκός σχεδόν... άγγιξε το 2-0 όταν ο Αντίνο μόνος του μπήκε στην περιοχή, άδειασε τον Φαμπιάνο, έκανε το πλασέ, αλλά ο Βέλιο, με το δεξί χέρι σταμάτησε τον Αργεντινό σούπερ σταρ που έχασε τεράστια χαμένη ευκαιρία.

Εν τέλει το 1-1 για τον Άρη ήρθε στο 65' μετά από ﻿αντεπίθεση από λάθος του Τσιριβέγια, ο Γκαρέ πέρασε αριστερά στον Παπασαραφιανό, που έκανε το γύρισμα και ο αφύλακτος Καντεβέρε σε κενή εστία σκόραρε.

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Το παιχνίδι από εκείνο το σημείο και έπειτα έγινε... ροντέο και έμεινε έτσι ως το τέλος με τον Παναθηναϊκό να έχει την τελευταία λέξη με τον

Ραστόντερ, ο οποίος με ωραίο τελείωμα από κοντά εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τη σέντρα του Κυριακόπουλου από τα αριστερά και έκανε το 2-1 στο 89' για τους «πράσινους» που έμεινε μέχρι και το φινάλε.



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:﻿

Παναθηναϊκός (Νίστρουπ): Πένια, Πάλμερ-Μπράουν (58' Φαν Ντρόνγκελεν), Κάτρης, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Λούζα, Κοντούρης (74' Νεμπής), Τσιριβέγια (78' Καμαρά), Γιάγκουσιτς (58' Αντίνο), Πελίστρι (58' Λιβάι Γκαρσία), Ραστόντερ.

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Άρης (Γρηγορίου): Βέλιο, Φαμπιάνο, Σούταλο, Πετρίς, Χαρούπας, Χόνγκλα (90+1' Γαλανόπουλος), Ντέλε-Μπασίρου (57' Κουαμέ), Γένσεν, Μπουσαΐντ (57' Γκαρέ), Παπασαραφιανός (29' Βοριαζίδης), Μιρ (57' Καντεβέρε).