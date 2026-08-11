Παναθηναϊκός AKTOR: Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς επιβεβαίωσε την πρόταση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον Νίκολα Γιόκιτς - «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο» - iefimerida.gr

Καμία πλάκα δεν έκανε για την πρότασή του στους Ντένβερ Νάγκετς για τον Νίκολα Γιόκιτς ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Κι όμως... πήγε να το κάνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος! Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού AKTOR αποκάλυψε σε συνέντευξή του πως κατέθεσε φέτος πρόταση στους Ντένβερ Νάγκετς για την εξαγορά του τελευταίου χρόνου του συμβολαίου του Νίκολα Γιόκιτς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αποκάλυψη, μάλιστα, έκανε τον... γύρο του κόσμου, αφού έγινε θέμα στο ESPN και σε άλλα μεγάλα ΜΜΕ των ΗΠΑ. Μία μέρα αργότερα, ο ατζέντης του Νίκολα Γιόκιτς, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, επιβεβαίωσε απόλυτα τα λεγόμενα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου!

Μίσκο για την πρόταση του Παναθηναϊκού AKTOR: «30 χρόνια ατζέντης, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Mozzart Sport, ο διάσημος ατζέντης, που έχει συνεργαστεί πολλάκις με τις ελληνικές ομάδες, ανέφερε: «Όλα όσα δήλωσε ο Δημήτρης στη συνέντευξή του σχετικά με την προσφορά προς τον Νίκολα Γιόκιτς, είναι αληθινά. Στα 30 χρόνια που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά, δεν έχω συναντήσει ποτέ ξανά μια τέτοια προσφορά».

Η υπόθεση, βέβαια, δεν είναι ρεαλιστική, κάτι που εξήγησε και ο Σέρβος στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. «Δεδομένης της πολύ άμεσης σχέσης που έχω μαζί του, του εξήγησα αμέσως ότι η προσφορά δεν ήταν δυνατό να εξεταστεί», είπε ο Ραζνάτοβιτς.