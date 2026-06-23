Παναθηναϊκός AKTOR: Τέλος και ο Τι Τζέι Σορτς μετά τον Kένεθ Φαρίντ - iefimerida.gr

Εκκαθαρίσεων συνέχεια στον Παναθηναϊκό AKTOR με τον Τι Τζέι Σορτς να αποτελεί παρελθόν» για την πράσινη ΚΑΕ, η οποία τον ευχαρίστησε για την προσφορά του.

«Ευχαριστούμε Τι Τζέι Σροτς. Άφησες τα πάντα στο γήπεδο και έκανες κάθε στιγμή ξεχωριστή. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο επόμενο κεφάλαιό σου. Μία φορά πράσινος, για πάντα πράσινος», αναφέρει ο Παναθηναϊκός AKTOR στην σχετική ανάρτηση.

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Στο «τριφύλλι», ο Σορτς μέτρησε 43 συμμετοχές στη EuroLeague κατά τη διάρκειας της αγωνιστικής περιόδου που ολοκληρώθηκε με απολογισμό 8.1 πόντους, 1.3 ριμπάουντ και 2.9 ασίστ κατά μέσο όρο ανά 16’06”.

Νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός AKTOR είχε γνωστοποιήσει την αποχώρηση του Κένεθ Φαρίντ ο οποίος πλέον αγωνίζεται για τρίτη φορά στην καριέρα του στην Κανγκρεχέρος ντε Σαντούρτσε.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αποχαιρέτησε και τον Κένεθ Φαρίντ

«Κένεθ Φαρίντ, ευχαριστούμε που μοιράστηκες το πάθος και την αφοσίωσή σου μαζί μας. Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στο μέλλον σου, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά Manimal», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της «πράσινης» ΚΑΕ για το φινάλε της συνεργασίας της με τον 36χρονο σέντερ.

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O Kένεθ Φαρίντ είχε αποκτηθεί από τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR τον Νοέμβριο του 2025 για να καλύψει το τεράστιο κενό που είχε δημιουργηθεί κάτω από τη ρακέτα όταν και ο Ματίας Λεσόρ ήταν στα πιτς και είχαν προκύψει οι τραυματισμοί των Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιούρτσεβεν.

Αν και αρχικά είχε υπογράψει συμβόλαιο με διάρκεια ενός μόλις μήνα, εντέλει το εντυπωσιακό του ντεμπούτο με την πράσινη φανέλα οδήγησε τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με τον άλλοτε NBAer, ο οποίος δεν πήρε χρόνο συμμετοχής στους τελικούς της Basket League.

Tη φετινή σεζόν στη Euroλeague, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού AKTOR, μέτρησε κατά μέσο όρο 5,8 πόντους και 3,9 ριμπάουντ σε 35 συμμετοχές.