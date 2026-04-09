Παναθηναϊκός AKTOR: Για το 4/4 στην Ισπανία και να κυνηγήσει το πλεονέκτημα έδρας απέναντι στη Βαλένθια - iefimerida.gr

Μπροστά σε μία μεγάλη πρόκληση βρίσκεται ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος θέλει να κάνει το 4/4 στην Ισπανία, απέναντι στη Βαλένθια (21:45).

Οι «πράσινοι» για την 37η και προτελευταία αγωνιστική της EuroLeague αντιμετωπίζουν τη Βαλένθια με μόνο στόχο ένα «διπλό» που θα τους δώσει την πρόκριση στα playoffs και θα τους βοηθήσει ακόμα και για πλεονέκτημα έδρας.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την εντυπωσιακή νίκη επί της Μπαρτσελόνα στην Καταλονία (93-79), στην κορυφαία φετινή τους εμφάνιση. Με ρεκόρ 21-15, συγκατοικούν στην 6η θέση με τη Ζάλγκιρις, έχοντας πλεονέκτημα στην ισοβαθμία, ενώ παραμένουν ανοιχτά και σενάρια για ακόμη υψηλότερη κατάταξη.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει στους Ρογκαβόπουλο, Τολιόπουλο και Σαμοντούροφ, ωστόσο το «τριφύλλι» στοχεύει να διατηρήσει το εξαιρετικό του σερί στην Ισπανία, έχοντας περάσει νικηφόρα από έδρες όπως η Βιτόρια, η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη.



Βαλένθια: Η έκπληξη της Euroleague και η «απόρθητη» έδρα

Απέναντί του θα βρει μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες της διοργάνωσης. Η Βαλένθια του Πέδρο Μαρτίνεθ πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν, με ρεκόρ 23-13 και παρουσία στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με τη Φενέρμπαχτσε.

Οι Ισπανοί ξεχωρίζουν γιια τα αποτελέσματά τους και για το θεαματικό μπάσκετ που παίζουν, με υψηλό ρυθμό, ισορροπία σε άμυνα και επίθεση, αλλά και πλουραλισμό στην παραγωγή σκορ, καθώς σκοράρουν περίπου 90 πόντους κατά μέσο όρο, ενώ διαθέτουν και μία από τις κορυφαίες άμυνες στη διοργάνωση.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού γίνεται πιο δύσκολη αν συνυπολογιστεί το εντυπωσιακό εντός έδρας ρεκόρ της Βαλένθια (15-3), που μετατρέπει τη «Roig Arena» σε μία από τις πιο ισχυρές έδρες της EuroLeague.

Στα αγωνιστικά νέα των γηπεδούχων, εκτός δράσης βρίσκονται οι Λόπεθ-Αροστέγκι και Ντε Λαρέα, ενώ τη διαιτησία της αναμέτρησης θα αναλάβουν οι Ντιφαλά, Χόρντοφ και Τεπενιέ.