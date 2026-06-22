Παναθηναϊκός AKTOR: Η αγκαλιά Ομπράντοβιτς-Αλβέρτη, η αποθέωση Δημήτρη Γιαννακόπουλου και η διαδρομή μέχρι το κατάμεστο T-Center [εικόνες] - iefimerida.gr

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρουσιάζεται από τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR, με τον κόσμο να ετοιμάζεται να τον αποθεώσει στο T-Center.

Η μεγάλη μέρα της επιστροφής του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό έφτασε. Έπειτα από 14 χρόνια μακριά από τον «πράσινο» πάγκο, ο θρυλικός Σέρβος τεχνικός παρουσιάζεται επίσημα από την ΚΑΕ, σε μια εκδήλωση που αναμένεται να έχει έντονο συναίσθημα και εικόνες αποθέωσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρουσίασή του είναι προγραμματισμένη για τις 13:00 στο Platinum Lounge του T-Center, παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, όμως ο χαρακτήρας της ημέρας έχει ήδη αλλάξει. Η απόφαση της ΚΑΕ να ανοίξει τις εξέδρες του γηπέδου για τον κόσμο μετατρέπει την παρουσίαση σε μια μεγάλη «πράσινη» γιορτή.

Ο κόσμος γεμίζει το T-Center για τον Ζοτς

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού άρχισαν να συγκεντρώνονται από νωρίς έξω από το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, θέλοντας να υποδεχθούν από κοντά τον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές στιγμές του συλλόγου.

INTIME SPORTS

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εξέδρες του T-Center θα ανοίξουν, ώστε ο κόσμος να πάρει θέση και να αποθεώσει τον Ομπράντοβιτς, στην πρώτη του επίσημη παρουσία μετά την επιστροφή του ως head coach της ομάδας.

Η παρουσίαση στο Platinum Lounge και η διαδρομή

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται από νωρίς στο γήπεδο και στις 13:00 θα εμφανιστεί στο Platinum Lounge, όπου θα γίνει η επίσημη παρουσίασή του από τον Παναθηναϊκό.

INTIME SPORTS

Στη συνέχεια θα βγει στην αρένα του μπασκετικού γηπέδου προκειμένου να αποθεωθεί από τον κόσμο που θα είναι εκεί, ενώ δεν αποκλείεται να πάρει το μικρόφωνο και να μιλήσει.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιστροφή του στον σύλλογο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα των τελευταίων ετών για τους «πράσινους», καθώς ο Σέρβος τεχνικός επιστρέφει σε ένα περιβάλλον που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα.

Επιστροφή σε γνώριμα αποδυτήρια και αγκαλία με τον Αλβέρτη

Πριν από την παρουσίασή του, ο Ομπράντοβιτς βρέθηκε στα αποδυτήρια του γηπέδου, πατώντας ξανά σε έναν χώρο γεμάτο αναμνήσεις. Εκεί όπου μεγαλούργησε για 13 χρόνια, επιστρέφει πλέον για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Η στιγμή είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς ο «Ζοτς» δεν επιστρέφει απλώς ως ένας πρώην προπονητής, αλλά ως ο άνθρωπος που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή επιτυχιών.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η αγκαλιά με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη (V. Stolis)

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της άφιξής του ήταν η συνάντησή του με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Ο ζωντανός θρύλος του Παναθηναϊκού και άλλοτε παίκτης του Ομπράντοβιτς βρέθηκε στο γήπεδο για να τον υποδεχθεί.

Οι δύο άνδρες είχαν μια θερμή αγκαλιά, σε μια εικόνα γεμάτη Παναθηναϊκό συναίσθημα, που θύμισε τις μεγάλες στιγμές του παρελθόντος και έδωσε ακόμη μεγαλύτερο βάρος στη σημερινή ημέρα.

Αποθέωση για Γιαννακόπουλο στο T-Center

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έφτασε λίγο πριν από τις 13:00 στο T-Center για την επίσημη παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και γνώρισε θερμή αποθέωση από τους φίλους του Παναθηναϊκού που είχαν κατακλύσει το ΟΑΚΑ. Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ θα βρεθεί στο πάνελ της εκδήλωσης, η οποία σηματοδοτεί την επιστροφή του Σέρβου τεχνικού στον πάγκο της ομάδας έπειτα από 14 χρόνια.

INTIME SPORTS

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υποδοχή που επεφύλαξαν οι φίλαθλοι στον Γιαννακόπουλο ήταν ενδεικτική του ενθουσιασμού που επικρατεί στις τάξεις του κόσμου μετά τη μεγάλη επιστροφή του «Ζοτς», με το T-Center να θυμίζει γιορτή πριν ακόμη ξεκινήσει η παρουσίαση.