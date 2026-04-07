Παναθηναϊκός AKTOR: «Τελικός» στην Ισπανία κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την είσοδο στην εξάδα της Euroleague - iefimerida.gr

Να επιστρέψει στις νίκες θέλει ο Παναθηναϊκός AKTOR στον αποψινό «τελικό» με την Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» για την 36η αγωνιστική της Euroleague (21:30, Νovasports Prime).

Οι «πράσινοι» θέλουν να αφήσουν πίσω την ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια με 92-88 και με νίκη στην Ισπανία να επιστρέψουν δυναμικά στη μάχη για είσοδο στην εξάδα, διατηρώντας ελπίδες ακόμη και για το πλεονέκτημα έδρας στα play-offs.

Οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ (20-15), με τους Καταλανούς να έχουν τη νίκη που είχαν πανηγυρίσει στο Telekom Center Athens (103-96), κάτι που σημαίνει ότι το «τριφύλλι» θα ήθελε ιδανικά νίκη με +8 για να έχει το πλεονέκτημα σε πιθανή ισοβαθμία με την Μπαρτσελόνα.

Με Γκραντ στη Βαρκελώνη, εκτός Ρογκαβόπουλος και Τολιόπουλος -Απών ο Σαντοράνσκι για τους Καταλανούς

O Τζέριαν Γκραντ ταξίδεψε στη Βαρκελώνη, αλλά το πρωί του αγώνα (7/4) θα γνωρίζει ο Αταμάν αν μπορεί να τον υπολογίζει.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Βασίλης Τολιόπουλος παραμένουν τραυματίες και δεν θα είναι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού AKTOR.

Οι Καταλανοί δεν γνωρίζουν αν θα έχουν τον Τόμας Σατοράνκσι, αλλά διαθέτουν «καυτούς» παίκτες όπως οι Πάντερ, Σενγκέλια, Βέσελι, και Ουίλι Ερνανγκόμεθ.

Καλύτερη άμυνα ο Παναθηναϊκός AKTOR, καλύτερη επιθετικά η Μπαρτσελόνα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει καλύτερη άμυνα, αλλά η Μπαρτσελόνα έχει καλύτερη επίθεση. Συγκεκριμένα, οι Καταλανοί έχουν παραγωγικότητα 86,9 πόντους μέσο όρο, ενώ οι «πράσινοι» 84,6 μ.ο. Η Μπαρτσελόνα δέχεται 83,8 πόντους, ενώ ο Παναθηναϊκός 85,3 πόντους μ.ο.

Την κρίσιμη αναμέτρηση θα διευθύνουν οι εξής διαιτητές: Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονία) και Μπενιαμίνι Μανουέλ Ατάρντ (Ιταλία).