Παναθηναϊκός AKTOR-Μπαρτσελόνα 74-76: Ο Ρόμπινσον του έκανε... ριφιφί στο T-Center [βίντεο]

Με τον Τζάστιν Ρόμπινσον να παίρνει... φωτιά στην τελευταία περίοδο, η Μπαρτσελόνα «έκλεψε» τη νίκη στην έδρα του Παναθηναϊκού AKTOR (74-76) επιστρέφοντας από το -14.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ένιωθε πως ελέγχει απόλυτα το ματς απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με 14 πόντους στο φινάλε της 3ης περιόδου και με 13 περίπου 7 λεπτά πριν τη λήξη.

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Αλλά υπολόγιζαν χωρίς τον Τζάστιν Ρόμπινσον που σκόραρε 16 στην 4η περίοδο και 13 σερί στο φινάλε του παιχνιδιού, μαζί με το νικητήριο σουτ μπροστά στον Άιζακ Μπόνγκα, για να ολοκληρώσει το... καταλανικό ριφιφί.

Η Μπαρτσελόνα υπέταξε τον Παναθηναϊκό AKTOR με 74-76 και έτσι τον έπιασε στο 8-3, ρεκόρ που έχουν και ο Ολυμπιακός και η Βαλένθια στην EuroLeague.

Ο γκαρντ της Μπαρτσελόνα πέτυχε συνολικά 24 πόντους με 5/8 τρίποντα και «καθάρισε» τον Παναθηναϊκό AKTOR, με μικρή βοήθεια του Ταϊρίς Μάρτιν που πέτυχε 13.

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Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού AKTOR ο Κέντρικ Ναν με 19 πόντους, ενώ άλλους 17 σκόραρε ο Σιλβέν Φρανσίσκο, χωρίς όμως να βρεθεί μια φόρμουλα ώστε να συνυπάρξουν και να τελειώσουν το ματς, όταν οι «πράσινοι» πήραν τη διαφορά.

Ισορροπημένο ημίχρονο για Παναθηναϊκό AKTOR και Μπαρτσελόνα

Ο Ομπράντοβιτς ξεκίνησε με το δίδυμο των Φρανσίσκο και Μπάντιο στα γκαρντ, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να μπαίνει καλύτερα επιθετικά. Οι «πράσινοι» προηγήθηκαν 14-8, με τον Λεσόρ να περνάει στην πεντάδα για να ματσάρει καλύτερα με τον Νίμπο.

Ο σέντερ της Μπαρτσελόνα ήταν πρόβλημα, αφού όσο βρισκόταν στο παρκέ ο Μπαλτσερόφσκι, οι «πράσινοι» είχαν την απόλυτη κυριαρχία, εκμεταλλευόμενος και την αστοχία των Καταλανών. Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε με 2/12, αλλά ισορρόπησε την αναμέτρηση παρότι ο Ναν ήταν «ζεστός».

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Το +7 των γηπεδούχων εξανεμίστηκε μόλις ο Πάρα και ο Ρόμπινσον βρήκαν δύο μακρινά σουτ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με την ελάχιστη διαφορά (33-32, 20').

Ο Τζάστιν Ρόμπινσον «έκλεψε» τη νίκη για την Μπαρτσελόνα

Το… κλειδί για τον Παναθηναϊκό AKTOR θα ήταν η άμυνα. Με αυτήν τη λογική μπήκαν οι παίκτες του Ομπράντοβιτς στο δεύτερο μέρος. Ο Γιαμπουσέλε βρήκε και αυτός ένα μακρινό σουτ, αλλά το σχήμα με τους δύο φόργουορντ και τον Λεσόρ δούλεψε.

Οι γηπεδούχοι οδήγησαν σε πολλά λάθη τον Γκίμπσον, η Μπαρτσελόνα σκόραρε μόλις 8 πόντους σε 7 λεπτά στο 3ο δεκάλεπτο και μόλις ο Φρανσίσκο βρήκε το… χέρι του με δύο μακρινά σουτ, η διαφορά άνοιξε για τα καλά (52-40, 27').

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Χωρίς τον Πάντερ που δίνει λύσεις στην επίθεση και τον Εβμπόουμαν που κάνει το αντίστοιχο στην άμυνα, η Μπαρτσελόνα ήταν λογικό να μην αντέξει. Το βάθος και η ποιότητα του Παναθηναϊκού AKTOR έκανε το ματς εύκολο ως προς τη διαχείριση.

Ο Ναν πήρε τη θέση του Φρανσίσκο στο σκοράρισμα, ο Χουάντσο συνέχισε να ευστοχεί από την περίμετρο και η Μπαρτσελόνα να… ματώνει για ένα καλάθι. Ο Ομπράντοβιτς άνοιξε ιδανικά το rotation, ο Λεσόρ έφερε την ομάδα του μπροστά με 62-49 (34') και ο κόσμος μετρούσε αντίστροφα για να πανηγυρίσει την 9η νίκη, αλλά υπολόγιζε χωρίς τους Ρόμπινσον και Μάρτιν.

Ο Ναν συντηρούσε με προσωπικές φάσεις τη διαφορά στις παρυφές των 10, αλλά ένα σουτ του Ρόμπινσον μείωσε στους 6 (66-60, 36'), για να ακολουθήσει ένα ακόμα από τον Μάρτιν (66-63, 37').

Το παιχνίδι ξεκίνησε από την αρχή, μετά τις κακές επιλογές του Παναθηναϊκού AKTOR στην επίθεση. Ο Ομπράντοβιτς εμπιστεύτηκε τους Φρανσίσκο και Μπάντιο αλλά δε βρήκε λύσεις.

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Τα διαδοχικά τρίποντα του Ρόμπινσον έγραψαν το 69-71 αλλά ο Χέις Ντέιβις απάντησε και αυτός από μακριά μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό. Ο πρώην γκαρντ της Παρί σκόραρε ξανά για το 72-73, όντας μια επίθεση μόνος του και απάντησε ξανά στον Χέις Ντέιβις με τρίποντο μπροστά στον Μπόνγκα.

Το νικητήριο σουτ ήρθε στα 4.4'' καθώς η Μπαρτσελόνα είχε να δώσει φάουλ με το σκορ στο 74-76 και στα 2.2'' ο Φρανσίσκο δεν έκανε καν προσπάθεια.

Τα δεκάλεπτα: 17-17, 33-32, 57-43, 74-76.