Παναθηναϊκός AKTOR-Μονακό 87-79: Ο «δαίμονας» Σορτς τον έστειλε στα playoffs της Euroleague [βίντεο] - iefimerida.gr

Ο Παναθηναϊκός AKTOR πέρασε νικηφόρα από την διαδικασία των play in, νίκησε την Μονακό με κορυφαίο τον Σορτς (87-79) και πλέον εστιάζει... στη Βαλένθια και τα playoffs της Euroleague.



Με ραψωδία Σορτς ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR ξεκίνησε... πάρτι απέναντι στη Μονακό

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν νωθρά στο πρώτο πεντάλεπτο με τον Μάικ Τζέιμς της Μονακό να παίρνει την επιθετική... μπαγκέτα. Όλα άλλαξαν όταν ο Αταμάν πήρε ταιμ-άουτ μόλις δυο λεπτά μετά την έναρξη της αναμέτρησης και έβαλε στο παρκέ τον Σόρτς (11 πόντοι, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ). Με τον Σορτς το «τριφύλλι» κινούταν πιο γρήγορα στην επίθεση και έπαιρνε πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, την ώρα που οι «Μονεγάσκοι» ήταν άστοχοι από μακριά (13-12 στο 7'). Το προβάδισμα των γηπεδούχων έγινε ακόμα μεγαλύτερο με τον Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR να προηγείται στο δεκάλεπτο με +9 πόντους (23-14).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μάικ Τζέιμς ανέλαβε και πάλι δράση στο δεύτερο δεκάλεπτο και με δυο τρίποντα έφερε την διαφορά στους 5 πόντους (27-22 στο 14'). Ωστόσο, η αρμάδα του Αταμάν δεν έδειχνε διάθεση να βάλει τον εαυτό της σε διαδικασία... ντέρμπι. Με τον Λεσόρ να μπαίνει να συνεισφέρει επιθετικά (8 πόντοι) και τους Ρογκαβόπουλο (7 πόντοι) και Όσμαν (6 πόντοι, 4 ριμπάουντ) να γίνονται παράγοντες του παιχνιδιού, οι «πράσινοι» εκτόξευσαν την διαφορά και οδηγήθηκαν στην ανάπαυλα με το υπέρ τους +15 (49-34).

Ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR καθάρισε με την Μονακό και τώρα... Βαλένθια

Οι «πράσινοι» στην τρίτη περίοδο ήταν πιο άστοχοι δίνοντας την ευκαριία στους Γάλλους να μείνουν σχετικά σε... γήινες διαφορές (62-52 στο 28') με τον Αταμάν να διαλέγει να μην αποσύρει τον Ναν που ήταν αρκετά χαμηλά επιθετικά, όμως άνοιγε το γήπεδο για τους συμπαίκτες του και ταυτόχρονα δεν ήταν αρνητικός. Η Μονακό εκμεταλλεύτηκε την αστοχία του «τριφυλλιού» και μείωσε την διαφορά στους 9 πόντους.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ματς στην τέταρτη περίοδο πήγε να γίνει... θρίλερ, με την Μονακό να μειώνει στους 7 πόντους. Όμως στην crunch time οι «πράσινοι» ήταν πολύ πιο ψύχραιμοι και με τον Ναν να βάζει ένα καθοριστικό τρίποντο 1 λεπτό πριν τη λήξη του παιχνιδιού και να αυξάνει την διαφορά στο +12 (86-74), ο Παναθηναϊκός AKTOR προκρίθηκε στα playoffs της Euroleague και θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας την Βαλένθια.